Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała dwie umowy pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach KPO, na łączna kwotę do ok. 12,1 mld zł.

Jak podała PGE, z ok. 12,1 mld zł, blisko 9 mld 521 mln zł ma być przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Dystrybucja, a ok. 2 mld 566 mln zł – na projekty realizowane przez PGE Energetyka Kolejowa.

Te olbrzymie pieniądze, przez najbliższą dekadę, posłużą do finansowania budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej, wymiany liczników u 6 milionów odbiorców prądu z PGE oraz zwiększeniu możliwości przyłączania źródeł OZE i modernizacji sieci dystrybucyjnej zasilającej polską kolej.

Dariusz Marzec, podczas prezentacji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, długo wymieniał punkty programu inwestycyjnego. W ramach umowy między BGK a PGE Dystrybucja zaplanowano wymianę sieci, budowę linii i stacji transformatorowych, montaż tzw. inteligentnych liczników. Inwestycje poprawią obsługę rozproszonych instalacji OZE, w tym także tych nowych. A skala jest olbrzyma, bo PGE co roku przyłącza do sieci 70 tys. tego typu instalacji.

Natomiast umowa między BGK a spółką PGE Energetyka Kolejowa zakłada budowę stacji transformatorowych, nowych punktów przyłączeniowych dla kolei, położenie nowych kabli i infrastruktury, która umożliwi rozwój kolei dużych prędkości. Inwestycje mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 10 lat.

Obecna na uroczystości w Lublinie ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że podpisane umowy z KPO, jeśli chodzi o wielkość, są rekordowe i dotyczą fundamentalnego obszaru, czyli transformacji energetycznej. – Ta transformacja ma przede wszystkim służyć ludziom. Ma spowodować, że w Polsce energia będzie bezpieczna, nowoczesna, dostępna, tania i będzie silą napędową naszej gospodarki – podkreśliła. - Rolą naszą, czyli ministerstwa, jest przeznaczenie takiej puli środków, w taki sposób ich podzielenie, żeby to służyło równomiernemu rozwojowi Polski. Stąd ogromne środki właśnie trafią do PGE po to, żeby zainwestować w sieci dystrybucyjne, sieci przesyłowe w regionie lubelskim czy podkarpackim. W tych regonach sieci elektromagnetyczne pilnie potrzebują takich inwestycji – dodała.

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta podkreślił z kolei, że przez wiele lat transformacja energetyczna w Polsce odbywała się trochę z pominięciem inwestycji w sieci, co powinno być podstawą tej transformacji. – Wraz z BGK postanowiliśmy utworzyć specjalny fundusz, z którego 70 mld zł przeznaczone będzie m.in. na inwentaryzację sieci. Te dzisiejsze umowy to jest w dużej mierze konsumpcja tego funduszu – dodał wiceminister, który, jak podkreślił z dumą, jest z naszego regionu.

Program inwestycyjny PGE przewiduje wydatki rzędu 75 mld zł do 2035 r. – Oczywiście te środki pozyskane z KPO to bardzo ważny element, komponent, ale całość tego programu inwestycyjnego to 75 mld zł – stwierdził Dariusz Marzec. Dodał, że 87 proc. tych środków ma zostać u polskich dostawców i wykonawców.

Program inwestycyjny PGE jest niezwykle ambitny. Przewiduje modernizację i budowę kilkudziesięciu tysięcy kilometrów linii dystrybucyjnych i ponad 10 tys. stacji transformatorowych, a także przekształcenie ponad 15 tys. linii napowietrznych w linie kablowe położone pod ziemią. - Do 2030 r. spółka planuje wyposażyć 6 mln klientów w inteligentne liczniki, które mają ułatwić rozliczenie rachunków za prąd i oszczędzanie energii, a także usprawnić monitoring sieci, przyspieszyć reagowanie na awarie i zmniejszyć liczby przerw w dostawach energii – dodał prezes Marzec. Rachunki za energię zmniejszą się dzięki tym licznikom, bo odbiorca będzie mógł elastycznie sterować zużyciem energii, np. uruchamiając pralkę czy zmywarkę w czasie, gdy taryfy są bardziej opłacalne.

Prezes PGE zapowiedział, że w najbliższym czasie grupa zaprezentuje plany rozwoju segmentu ciepłownictwa, natomiast całościową strategię na następne 10 lat przedstawi w czerwcu br.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce niecałe 61 proc. akcji.

BGK to bank wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Celem instytucji jest m.in. stabilizacja rynku, a także dostosowanie działań do pojawiających się potrzeb przez strategie i programy BGK. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.