– Dzisiaj rozstrzygnęliśmy konkurs ze środków KPO na inwestycję w infrastrukturę i sprzęt wspierający diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. W Polsce z tymi chorobami zmaga się ponad 1,7 mln osób. Dlatego fundusze z KPO to niezwykle ważny wkład w skuteczne leczenie pacjentów onkologicznych. To największa jednorazowa alokacja, jaka kiedykolwiek została skierowana do szpitali – podkreślała minister zdrowia Izabela Leszczyna

Spośród 259 złożonych wniosków z całego kraju, 102 zostały zarekomendowane do objęcia wsparciem. Na pieniądze może liczyć kilka szpitali z naszego województwa.

Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z poziomami zabezpieczenia w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO):

2,4 mld zł trafi do szpitali na poziomie SOLO I, czyli do jednostek powiatowych i miejskich,

1,6 mld zł otrzymają placówki na poziomie SOLO II,

950 mln zł przeznaczono dla wysokospecjalistycznych szpitali SOLO III.

Jakie szpitale z Lubelszczyzny dostana wsparcie?

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej otrzyma 52 434 950,86 zł na poprawę dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii;

otrzyma 52 434 950,86 zł na poprawę dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie może liczyć na 52 397 801,51 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na utworzenie nowych oddziałów onkologicznych wraz z modernizacją sprzętu;

może liczyć na 52 397 801,51 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na utworzenie nowych oddziałów onkologicznych wraz z modernizacją sprzętu; 46 922 818,30 zł na kompleksowe usprawnienie opieki nad pacjentem onkologicznym otrzyma Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach;

Pieniądze trafią również do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie – mowa o kwocie 92 212 718,81 zł;

– mowa o kwocie 92 212 718,81 zł; Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu otrzyma dofinansowanie na unowocześnienie infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego. Chodzi o kwotę 48 966 907,52 zł.

Dla pacjentów ma to oznaczać szybszy dostęp do badań i specjalistycznych terapii, wyższy standard opieki i dostęp do nowoczesnych technologii, które wspomagają leczenie.