Do biedronki przyszedł żuk... Wicewojewoda tak chwali przyznanie pieniędzy na drogi

30 mln zł z puli na tzw. zadania miejskie, przeznaczonej dla miast wojewódzkich, otrzymał Lublin. Dotacja zostanie wydana na budowę nowego odcinka ul. Węglarza i remont ul. Wallenroda.

271,5 mln zł trafi na realizację inwestycji gminnych i powiatowych. Biała Podlaska dostała 29,3 mln zł na nowy most na Krznie. Zamość pozyskał prawie 11 mln zł na remonty ulic Wojska Polskiego i Starowiejskiej oraz 1,3 mln zł na przebudowę ul. Rydla. 10 mln zł na remonty kilku ulic przyznano Chełmowi. W całym regionie rządowe pieniądze pomogą w budowie i rozbudowie 19 dróg powiatowych i 78 gminnych.

Do tej pory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano inwestycje na łączną kwotę ponad 1,5 mld zł, a łączna długość wybudowanych lub wyremontowanych dróg wynosi prawie 2,8 tys. kilometrów.

– To jest odległość jak z Lublina do Brukseli i z powrotem – podkreśla wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

- Jest taki stary wiersz Brzechwy. Zaczyna się słowami, że „do biedronki przyszedł żuk, w okieneczko puk-puk-puk”. Ale do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nie musi przychodzić żaden pan Żuk, Wnuk, Litwiniuk czy Banaszek (prezydenci Lublina, Zamościa, Białej Podlaskiej i Chełma – przyp. aut.). Składane wnioski są oceniane bardzo merytorycznie, czego przykładem jest to, że dotacje otrzymują samorządy gminne, jak i miejskie, związane z różnymi opcjami politycznymi – dodaje wicewojewoda, wyraźnie nawiązując do głośnego rozdania rządowych pieniędzy na inwestycje sprzed kilku lat, gdy wielu samorządowców twierdziło, że dotacje trafiło do gmin i powiatów, w których rządzą politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością.

W ramach aktualnego rozdania funduszu urzędnicy wojewody otrzymali 150 wniosków złożonych przez gminy i 29 od powiatów. - Po wstępnej ocenie około 30 z nich zostało odrzuconych ze względu błędy w dokumentacji. Pozostałe zostały ocenione i na tej podstawie powstała lista rankingowa. Pod uwagę były brane m.in. kryteria z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójności sieci komunikacyjnej czy poprawy dostępności terenów inwestycyjnych – wylicza Paweł paszko, dyrektor biura wojewody, który kierował pracami zespołu oceniającego wnioski. I dodaje, że w razie pojawienia się oszczędności poprzetargowych w przypadku dofinansowanych projektów, dotacje trafią do kolejnych samorządów z listy rezerwowej.