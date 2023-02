Lubelskie. Są pieniądze na nowe drogi. Wiemy, co się zmieni

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem infrastruktury poinformowali w poniedziałek o przekazaniu samorządom dodatkowych środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lubelski ratusz wnioskował o środki na dwie inwestycje: przedłużenie ul. Węglarza oraz rozbudowę ul. Wallenroda.

– Pozytywna decyzja o rządowym dofinansowaniu w kwocie 30 mln zł, czyli na poziomie 50 proc. inwestycji, dla przedłużenia ul. Węglarza wraz z budową przyległych ulic oraz przebudowy ul. Wallenroda umożliwi rozpoczęcie poszukiwań wyboru wykonawcy rozbudowy układu drogowego – podkreśla Justyna Góźdź z biura prasowego magistratu.

Przedłużenie ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej to dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, a częściowo z jedną jezdnią z dwoma pasami ruchu o szerokości odpowiednio 3,5 i 3 m. Projekt zakłada też budowę zaplecza dla transportu publicznego, chodników i ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia drogowego oraz kanalizacji.

– Drugim zadaniem zgłoszonym w ramach rządowego programu finansowania jest rozbudowa ul. Wallenroda wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zana, która zakłada m.in. budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy, przebudowę chodników i zjazdów w obszarze skrzyżowań z ulicami Zana, Juranda, Wajdeloty, Grażyny, oświetlenia ulicznego i infrastruktury podziemnej – wylicza Justyna Góźdź.

Zmiany także poza stolicą regionu. Przebudowany zostanie m.in. 7,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły oraz 10-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1320L między miejscowościami Świdry - Rzymki.

Poseł PiS Sylwester Tułajew przypomina, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg powstał w 2018 r. Do tej pory, łącznie z ogłoszoną w poniedziałek kolejną transzą, samorządom przekazano dofinansowanie w wysokości ponad 15 mld zł. Dzięki temu w województwie lubelskim zostanie wybudowanych lub przebudowanych ok. 265 km dróg gminnych i powiatowych. – Do naszego województwa trafia kwota 271,5 mln zł. Jest to wyjątkowo duże wsparcie dla samorządów. Z kolei Lublin otrzymuje 30 mln zł na realizację ważnych inwestycji drogowych, co mnie bardzo cieszy – mówi Tułajew.