Miliony na sprzęt dla szpitala w Lublinie i w Użhorodzie

To początek realizacji polsko-ukraińskiego projektu współpracy transgranicznej między Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie i Zakarpackim Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym im. A. Nowaka w Użhorodzie.

Porozumienie podpisano wczoraj w Lublinie (na zdjęciu) . Jego efektem ma być zakup przez oba szpitale sprzętu do leczenia chorób układu krążenia i chorób wymagających leczenia neurochirurgicznego; w szczególności ofiar wojny.

Wartość inwestycji to blisko 2,9 mln euro. Zakup wyposażenia będzie sfinansowany głównie z dotacji unijnej w ramach projektu Crossdiam (realizowanego w ramach programu Interreg NEXT PL-UA).

Szpital w Lublinie oraz w Użhorodzie kupią system obrazowania angiografii do hybrydowych operacji sercowo-naczyniowych. Partner z Ukrainy zyska także nowy sprzęt do laboratorium diagnostycznego kliniki. Obecnie wyposażenie techniczne laboratorium diagnostycznego do badań nie spełnia rosnących potrzeb szpitala w Użhorodzie w zakresie liczby testów, szybkości, dokładności i przestarzałego formatu raportowania.

A jest to szczególnie istotne w czasie wojny, kiedy znacznie wzrasta liczba obrażeń ciała, w tym ran klatki piersiowej i serca. Takie urazy bardzo często prowadzą do złożonych powikłań sercowo-naczyniowych, które wymagają natychmiastowej interwencji.

Szpital w Użhorodzie tylko w okresie 2022-2023 leczył 3203 ofiary wojny, z czego 1083 było hospitalizowanych. W placówce przy al. Kraśnickiej w 2022 roku pomocy udzielono 369 pacjentom narodowości ukraińskiej, a 216 osób konsultowano na oddziale ratunkowym.