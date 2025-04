Mundury, menażki i hamaki. AMW zaprasza majówkową wyprzedaż

Zbliżająca się majówka to doskonała okazja, by połączyć wypoczynek z zakupami w niecodziennym klimacie. W sobotę, 26 kwietnia, Agencja Mienia Wojskowego zaprasza do swojego sklepu przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie na zakupy pod hasłem „Lubię! AMW na majówce”. W godzinach 10–15 na odwiedzających czeka bogaty wybór wojskowego sprzętu i wyposażenia w duchu outdooru i rekreacji. Dochód ze sprzedaży zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Ogród w stylu wojskowym

W ofercie między innymi składane łopatki piechoty (60–80 zł), łopaty saperskie (40 zł), grabie metalowe (20 zł), a nawet nożyce do drutu (15 zł). Całość uzupełniają drewniane skrzynie – małe (20 zł) i duże (40 zł) – które mogą służyć jako pojemniki na narzędzia lub stylowe dodatki do ogrodowej altany.

Relaks na wojskowym hamaku

Dla tych, którzy majówkę chcą spędzić w stylu slow life, AMW przygotowała hamaki wojskowe w cenie 100 zł oraz peleryny na namiot w kolorze granatowym lub khaki (150 zł). To idealne rozwiązania na leniwe popołudnia na łonie natury.

Grill jak z poligonu

Fani grillowania również znajdą coś dla siebie. Na majówkowe biesiady polecane są stalowe talerze z logo Marynarki Wojennej (25 zł), porcelana z linii „KASZUB” – salaterki (10–15 zł), talerzyki (7 zł), spodki (5 zł) – oraz pojemne szklanki do napojów (570 ml) za 4 zł.

Styl militarny od stóp do głów

Nie zabraknie również wojskowej odzieży i wyposażenia terenowego. W ofercie będą mundury polowe wz. 93, komplety dla ochroniarzy (120 zł), menażki (20 zł), manierki (8 zł), torby (5,50 zł) i stalowe niezbędniki (40 zł). Dla kolekcjonerów i sympatyków tradycji wojskowej przygotowano pochewki, oznaczenia stopni i orzełki (od 1,50 do 15 zł za sztukę), a także eleganckie półbuty galowe w różnych rozmiarach (100 zł).

Gdzie i kiedy?

Sklep AMW w Lublinie mieści się przy ul. Łęczyńskiej 1. Standardowo czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 12:00–16:00. Wyjątkowa sobota handlowa odbędzie się 26 kwietnia w godz. 10–15.