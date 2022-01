Miłośnik fajerwerków z LSM. Rzucił z balkonu w przechodniów z dziećmi

Do zdarzenia doszło w noworoczne popołudnie, na lubelskim osiedlu LSM. Kobieta razem ze swoją siostrą i trojgiem dzieci wybrała się na spacer. Kiedy przechodziła obok jednego z bloków ktoś nagle wyrzucił z balkonu fajerwerki. Spadły one na trawnik bezpośrednio przed idące kobiety.

– Odpalona wyrzutnia fajerwerków strzelała we wszystkich kierunkach, także w stronę kobiet. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny – mówi kom. Kamil Gołębiowski, rzecznik KMP w Lublinie.

Wezwani na miejsce policjanci szybko zatrzymali sprawcę. Okazało się, że to 50-latek z Lublina. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi za to do 3 lat więzienia.