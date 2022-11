Miłosz Bachonko wygrał Mam Talent TVN

Miłosz jest uczniem Szkoły Muzycznej I i II st. im. Lutosławskiego w Lublinie. Na akordeonie zaczął grać mając 5 lat. Miłością do instrumentu „zaraził go” tata, Ireneusz Bachonko.



Miłosz zgłosił się do telewizyjnego show Mam Talent. W programie eliminacyjnym nie miał żadnych problemów, aby przejść dalej, bo jeden z prowadzących wcisnął złoty przycisk. To oznaczało, że Miłosz już na etapie castingu nie odpadnie i będzie mógł wystąpić w programie na żywo.

Muzyk zaprezentował wówczas fragment swojej suity. Zwykle uczestnik poddawany jest ocenie jury. Ale nie tym razem. Nikt nie oceniał jego gry, bo troje sędziów zgodnie wcisnęło platynowy przycisk. To oznacza, że Miłosz Bachonko automatycznie dostał się do finału programu.

W sobotę dał ostatni występ. Widzowie mogli go zobaczyć jako ostatniego uczestnika. Kilkanaście minut później okazało się, że Miłosz Bachonko wygrał program. Zdobył tym samym 300 tys. złotych.