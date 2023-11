Żużel, kolejne mistrzostwo i... zdjęcia

To zbiór fotografii autorstwa Przemysława Gąbki z ostatniego sezonu lubelskich żużlowców. Prace przedstawiają zmagania drużyny o kolejny tytuł mistrzowski. Oglądając wystawę mamy okazję poznać kulisy rywalizacji oraz wielkie emocje towarzyszące zarówno zawodnikom, jak i kibicom.

Wystawa została otwarta we wtorek 28.11. a zwiedzać ją można w Galerii Ratusz (Lublin, pl. Łokietka 1) do 13 grudnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.