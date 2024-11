Moda ślubna w jesiennej odsłonie

* Najnowsze trendy w kreacjach ślubnych

* Co wybrać: "rybkę", czy "księżniczkę"? Ile trzeba wydać na suknię ślubną?

* Fraki czy garnitury klasyczne, jakie kolory dominują?

* Słodkie stoły i alternatywy dla tortów weselnych. * Zmiana zwyczajów i "cace popos"



- Przyszliśmy z narzeczonym, obejrzeć obecne trendy ślubne. Nasz ślub mamy zaplanowany na wrzesień 2025, sala już wybrana, zespół muzyczny też, nie jesteśmy zdecydowani co do naszych kreacji, obrączek czy słodkości dla gości. Targi to miejsce inspiracji dla młodych, chociaż wydaje mi się, że właśnie tu znalazłam tą wymarzoną suknię ślubną, nie mogę jej przymierzyć, aby nie zapeszyć, na pewno wybiorę się do salonu ślubnego właśnie po nią- mówiła Alicja Kuczyńska.

Targi „Ona i On” to doskonała okazja, by zobaczyć najnowsze kolekcje sukien ślubnych i garniturów. Salony mody ślubnej prezentowały nie tylko klasyczne, ale i nowoczesne propozycje. Przyszłe panny młode mogły podziwiać bogactwo fasonów – od zwiewnych, delikatnych sukni w stylu boho, przez eleganckie kreacje w duchu glamour, aż po suknie o minimalistycznym charakterze. Wysokiej jakości tkaniny, precyzyjne kroje i najnowsze trendy z wybiegów mody ślubnej sprawiły, że każda kobieta mogła znaleźć coś dla siebie.

- Wachlarz wzorów sukni jest bardzo szeroki, jeśli chodzi o rodzaj, ponieważ duża część pań chce suknie gładką z elementem ozdobnym lub kwiatami zrobionymi z materiału. Kolejną grupą są panie, które wolą suknie bogato zdobioną, koronkową z brokatami i "świeceniami". W zależności od figury panie wybierają głównie "księżniczki" i "rybki", śmiało mogę powiedzieć, że tak pół na pół - mówił Łukasz Przychodzeń, stylista ślubny. I dodał:-Jak welon to długi, który może mieć ozdoby np. perełki lub kwiaty 3d. Czasami panie do gładkich sukienek wybierają welony obszywane koronkami. Chociaż najbardziej modny jest welon delikatny, który jest dopełnieniem całej stylizacji. Uważam, że w dzisiejszych czasach, by kupić dobrze zrobioną suknię, dobrze skrojoną i wykonaną konstrukcyjnie trzeba dać ok. 6-8 tysięcy złotych- podsumował.



Wśród wystawców nie zabrakło również propozycji dla panów młodych. Producenci garniturów zadbali o to, by przyszli mężowie czuli się równie elegancko jak ich partnerki. Smokingi, klasyczne garnitury czy bardziej casualowe stylizacje – wszystko z najlepszych materiałów, które gwarantują komfort i nienaganny wygląd.

- W stylizacji ślubnej w tym roku dominują garnitury smokingowe, w kolorze ciemnej zieleni czy fioletu. Koszule na spinkę, z krytą plisą lub z guzikiem jubilerskim, do tego piękna mucha oraz piękne dodatki. Koszt całego zestawu dla pana młodego czyli garnitur, koszula, mucha, poszetka, buty skórzane, pasek i spinki to koszt wysokości 2,5 tysiąca złotych- mówiła pani Dorota.



W dzisiejszych czasach wesele to nie tylko piękna suknia i idealna ceremonia, ale także smakowe doznania, które zostaną w pamięci gości na długo. Na Targach Ślubnych „Ona i On” przyszli nowożeńcy mieli okazję zapoznać się z coraz bardziej popularnym trendem – słodkimi stołami. Wystawcy oferowali różnorodne słodkie przekąski, które stały się alternatywą dla tradycyjnego tortu weselnego. Wśród propozycji znalazły się minitorty, kolorowe ciasteczka, praliny, a także dekoracyjne babeczki i muffiny, które świetnie sprawdzają się jako szybkie, ale smaczne przekąski. Słodkie stoły zyskały popularność, ponieważ pozwalają na większą swobodę w doborze smakołyków, a także stanowią ciekawą ozdobę sali weselnej.



- W chwili obecnej najpoularniejsze są słodkie stoły, tort to klasyka, dawniej podawany o północy teraz serwowany jest na przywitanie jako deser. Co do ciast mamy sernik porzeczkowy, cytrynowy, karmel z gruszką. Na współczesnych weselach królują także deserki, zrobione z bitej śmietany, bezy Pavlova a także rurki, babeczki czy ptysie. Nowością są "cake pops" to są lizaczki oraz lodziki dla dzieci. Torty piętrowe są pokazowe, na większą ilość gości robimy zwykły prostokątny tort , który łatwo będzie dzielić- mówiła pani Joanna.



Targi Ślubne „Ona i On” to jednak nie tylko moda i kulinarne inspiracje. W jednym miejscu przyszli nowożeńcy mogli zapoznać się z ofertą wielu innych firm, które oferują usługi niezbędne do organizacji wymarzonego wesela. Wśród wystawców znalazły się także firmy zajmujące się dekoracją sal weselnych, fotograficy, kamerzyści, zespoły muzyczne oraz DJ-e, którzy zapewnią niezapomnianą zabawę do białego rana.



Ponadto, dla par szukających czegoś nietypowego, na targach znalazły się również oferty plenerowych ceremonii ślubnych oraz wyjątkowych miejsc na wesele w stylu vintage czy rustykalnym.



Targi młodej pary to także doskonała okazja, by uzyskać fachową pomoc ekspertów. Przyszli nowożeńcy mogli porozmawiać z doradcami, którzy doradzą im w kwestii organizacji wesela, doboru odpowiednich usług, a także pomogą znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania związane z przygotowaniami. Podczas targów ślubnych narzeczeni mogli zaplanować ten wyjątkowy dzień w sposób, który będzie pasował do ich osobowości i gustów.