Lublin: Wcześniej była tutaj tania odzież i sklep z pamiątkami. Kto teraz otworzy biznes?

Na przetarg trafiły kolejne lokale użytkowe, których najemcy zrezygnowali z umowy z miastem. Największym (niemal 118 mkw.) spośród zwalniających się lokali jest ten po sklepie z tanią odzieżą przy Głębokiej 8a. Niemała jest też stawka czynszu, od której Zarząd Nieruchomości Komunalnych zamierza zacząć licytację tego lokalu. To aż 25 zł netto za7 mkw. miesięcznie. A ponieważ w licytacji trzeba przebić stawkę wywoławczą o co najmniej złotówkę, nowy najemca musiałby płacić niemal 3060 zł miesięcznie plus podatek.

Czy znajdzie się ktoś, kto zwietrzy w tym interes, wynajmie lokal i poprowadzi w nim działalność? Tego dowiemy się już 5 lipca, bo na ten dzień zaplanowana została licytacja pomieszczeń. Wygra ten, kto zaoferuje najwyższy czynsz.

Z tą samą stawką (25 zł netto za metr) wystawiony został również mikroskopijny (14 mkw.) lokal po sklepie z pamiątkami na parterze kamienicy przy Rynku 14. Wynika z tego, że nie można go będzie wynająć taniej niż za niecałe 374 zł netto za każdy miesiąc najmu. Do lokalu nie wchodzi się bezpośrednio z Rynku, ale z bramy.

Ponad 104 mkw. czekają na nowego najemcę w kamienicy przy Lubartowskiej 33. – Dotychczas działał tu sklep z tanią odzieżą – informuje Łukasz Bilik, rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Lokal wystawiono na przetarg ze stawką 20 zł netto za mkw. Jeśli uwzględni się jednozłotową przebitkę, to łatwo wyliczyć, że nowy najemca, jeśli taki się znajdzie, będzie musiał wyłożyć na czynsz nie mniej niż 2 191 zł netto miesięcznie.

Na Czubach zwolnił się lokal (prawie 97 mkw., stawka 12 zł netto za mkw.) na parterze wieżowca przy Wyżynnej 16. – Działalność w tym miejscu zakończyła pracownia mebli na wymiar – informuje Bilik. Zainteresowany przedsiębiorca wyda tu na czynsz nie mniej niż 1 260 zł netto miesięcznie.

Na Wieniawie na nowego najemcę czeka 21 mkw. przy Puławskiej 19. – Dotychczas działał tam sklep wielobranżowy – precyzuje rzecznik ZNK. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego to 11 zł netto za mkw. Na Tatarach można będzie wynająć lokal po zakładzie fryzjerskim przy Montażowej 18. Mowa o 28 metrach, a licytacja ma się zacząć od 14 zł netto za mkw. W ścisłym centrum, przy Królewskiej 17 miasto ma do wynajęcia ponad 40 mkw. w suterenie. Tu stawka wywoławcza to 12 zł netto za metr.