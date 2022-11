Lublin. Musimy jeszcze długo czekać na nowy most na Bystrzycy

Zgodnie z pierwotną umową most powinien być gotowy nie później niż 29 listopada. Taki termin znalazł się w zawartym przez miasto kontrakcie z firmą Primost Południe z Będzina. Wykonawca poinformował jednak, że nie ma szansy wyrobić się w tym terminie i poprosił o dodatkowy czas. Ratusz poszedł mu na rękę.

– Planujemy zrealizowanie zadania przez wykonawcę do końca kwietnia 2023 r. – przyznaje Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. Zdaniem władz miasta firma budująca most napotkała niezawinione przez nią problemy.

– Zmiana terminu wynika z trudności w pozyskaniu surowców i materiałów niezbędnych do wykonania obiektu, co jest efektem trwających działań wojennych w Ukrainie – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Chodzi przede wszystkim o znaczące opóźnienia w dostawach materiału wsadowego do produkcji stali konstrukcyjnej, będącej podstawowym elementem budowanego obiektu.

Ratusz wyjaśnia, że wszystko na budowie ma swoją kolejność i czekanie na stalową konstrukcję opóźnia wiele innych prac.

– Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej mostu ma istotny wpływ na realizację robót drogowych i transportowych na moście i w jego rejonie, m. in. robót związanych z nawierzchniami asfaltowymi – stwierdza Góźdź. – Realizacja tych prac nie będzie technologicznie możliwa ze względu na warunki pogodowe panujące w okresie zimowym. W związku z tym musi nastąpić ich przesunięcie na wiosnę.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Miasta zgodziła się na zmiany w wieloletnim planie wydatków z miejskiej kasy. Taka zgoda była konieczna do tego, by marszałek województwa mógł pozwolić miastu na późniejsze rozliczenie się z robót, na które przyznał unijną dotację. Ze sprawdzeniem poprawności budowy, dopuszczeniem mostu do użytkowania i końcowym rozliczeniem miasto musi się wyrobić do końca czerwca.

Nowy most będzie większy od starego, będzie mieć 50 m długości i 19 m szerokości. Prace obejmują również przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej od nowej pętli do ul. Nałkowskich. Wymiana starego i mocno osłabionego mostu na nowy kosztuje miasto 37 mln zł.