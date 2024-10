Muzeum na Majdanku ma już 80 lat

Jubileusz 80-lecia Państwowego Muzeum na Majdanku odbył się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Była to okazja do przypomnienia o historii tego miejsca, przekazania planów na przyszłość, spotkania muzealników oraz wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom jednostki.

Tomasz Kranz, dyrektor muzeum przypomniał zgromadzonym, że Muzeum na Majdanku było pierwszym na świecie muzeum upamiętniające ofiary II wojny światowej.

Z okazji jubileuszu, gratulacje i życzenia złożyła także minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska.

- Każdy, kto przekracza progi tego miejsca [Muzeum na Majdanku] zostaje skonfrontowany z trudną, lecz konieczną do zrozumienia historią, której nie wolno zapomnieć. Muzeum na Majdanku to także symbol walki o prawdę. Państwa praca – pracownic i pracowników, historyków, edukatorek i przewodników - to nie tylko opieka nad świadectwami przeszłości, ale również troska o to, aby pamięć o ofiarach i lekcje historii były żywe i obecne w świadomości społeczeństw na całym świecie - przekazała w liście.

W uroczystościach oprócz władz miejskich, samorządowych, zaproszonych gości, udział wzięli byli więźniowie Majdanka.

Jubileuszowa gala była także okazją do wręczenia odznaczeń. Decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi – Krzysztof Andrzej Tarkowski,

Srebrnym Krzyżem Zasługi – Anna Barbara Wójcik,

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – Marta Ewa Jabłońska, Mariola Barbara Kuryło, Jolanta Laskowska, Marian Józef Matacz,

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – Marta Agnieszka Grudzińska, Tomasz Piotr Hanejko, Monika Krupa-Harasim, Iwona Grażyna Podgórska, Renata Anna Pojasek, Barbara Włodarczyk,

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – Ewa Małgorzata Koper, Łukasz Adam Myszala, Anna Karolina Wójtowicz.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał zaś Grzegorzowi Plewikowi odznakę honorową Zasłużony dla kultury polskiej.

Państwowe Muzeum na Majdanku otrzymało także Medal Uznania Wojewody Lubelskiego, medal 550-lecia województwa lubelskiego oraz medal Gloria Lublinensi. Dyrektor muzeum Tomasz Kranz otrzymał z rąk prezydenta Lublina Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin.