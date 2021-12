Na co prezydent wyda nasze 2 714 435 040 złotych

Zanim zaczniemy „wydawać”, sprawdźmy, ile mamy do wydania:

7 398 zł – to spodziewane w przyszłym roku dochody miasta w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

8 017 zł – to z kolei zaplanowane na przyszły rok wydatki. Nie, to nie jest pomyłka. Wydatki miasta są większe od jego dochodów. Tak jest od lat. Miasto zadłuża się na inwestycje. Ratusz tłumaczy, że dzięki temu mamy pieniądze na wkład własny do unijnych inwestycji: my wykładamy pożyczoną złotówkę, a Unia Europejska dorzuca jeszcze trzy, więc razem mamy do wydania cztery, z czego jedną musimy oddać, oczywiście z odsetkami. Dług miasta systematycznie rośnie i na koniec przyszłego roku ma osiągnąć (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) 5 652,79 zł.

Skoro już to wiemy, możemy się zabrać za wydawanie 8 017 zł, z tego:

2,855,24

złotych na oświatę i wychowanie

540,79

na wożenie pasażerów pojazdami komunikacji miejskiej (z tego 502,09 zł trafi do MPK)

528,09

na budowę nowego centrum komunikacyjnego z Dworcem Metropolitalnym przy Młyńskiej

439,70

na utrzymanie Urzędu Miasta Lublin (zakładany stan zatrudnienia to 1 363 etaty)

427,41

na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu

298,30

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Lublina

106,31

na utrzymanie sześciu Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez samorząd Lublina

61,04

na rozbudowę kuchni i stołówki oraz części lekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 52 na Felinie

52,55

na rozbiórkę starego biurowca Urzędu Miasta przy Leszczyńskiego 20 i budowę w tym miejscu nowego