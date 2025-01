Na drogach regionu robi się coraz bardziej ślisko

Na najbliższe godziny synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. To po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co przy minusowych temperaturach powoduje oblodzenie.

Ostrzeżenie 1 stopnia dotyczy powiatu bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego.

Trudne warunki mogą występować co najmniej do godziny 23 dzisiejszego dnia. Temperatura w tym czasie może spaść do 6 stopni poniżej zera.