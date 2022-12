Na folkowo w Chatce Żaka

W tym roku to już 32. edycja wydarzenia, które trwa od czwartku do niedzieli. W repertuarze nie brakuje występów zespołów z kraju i zagranicy. Wystąpują m.in. grupy z Ukrainy czy Słowacji oraz gospodarze – Orkiestra św. Mikołaja.

Wydarzeniom muzycznym towarzyszą wystawy, warsztaty świąteczne, Jarmark Cudów czy Ethno Silent Disco.

Program na niedzielę

– 11.00 – warsztaty świąteczne: Michał Kowalik – pająki lubelskie, Magdalena Ciopcińska – świece sojowe, Dariusz „Pan Koralik” Gołębiewski – ozdoby z koralików, Agata Stanowska – ozdoby z papieru (hol parter) – WSTĘP WOLNY

– 11.00 – warsztaty zaścięgi krzczonowskiej – Ignacy Wawrzycki (hol parter) – WSTĘP WOLNY

– 12.00 – warsztaty tańców Górali Bukowińskich (Czadeckich) oraz tańców Lubelszczyzny – Bogumiła i Piotr Zgorzelscy (hol I piętro) – WSTĘP WOLNY

– 13.00 – Harce Łemkowskie – warsztaty i zabawy taneczne dla dzieci 4–9 lat – Anna Romańczak–Polańska i Przemek Polański (Sala Ciszy) – Bezpłatne wejściówki

– 15.00 – Harce Łemkowskie – warsztaty i zabawy taneczne dla młodzieży 10–16 lat – Anna Romańczak–Polańska i Przemek Polański (Sala Ciszy) – Bezpłatne wejściówki

– 17.00 – Meet–Life–Style: warsztaty – Magdalena Rutkowska – stroiki świąteczne, Przemysław Łozowski – kolędy i pastorałki (hol przed Dużą Salą Widowiskową) – WSTĘP WOLNY

– 18.00 – Folk i okolice – AccFolkJazz – Na ludowo na jazzowo (Mała Sala Widowiskowa) – WSTĘP WOLNY

– 19.00 – Folk i okolice – The Helping Hand – Around the World in 2 Hours (Duża Sala Widowiskowa) – WSTĘP WOLNY