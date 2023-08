Na nową drogę jeszcze poczekają

I nwestycja kosztowała miasto 17,8 milionów złotych. Mieszkańcy długo czekali na nową drogę i w końcu znalazły się na to środki. Prace trwają w obrębie ulic Bliskiej i Wojciechowskiej aż do ul. Nałęczowskiej. Wjazd autem na ulicę Bliską jest możliwy jedynie od ulicy Wojciechowskiej, dlatego miasto zrobi na jej końcu 14 miejsc do parkowania oraz plac do zawracania.

- Powstanie połączenie piesze w postaci schodów z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, łączące ul. Bliską z ul. Nałęczowską. Zakres obejmuje również oświetlenie, kanał technologiczny oraz kanalizację wodociągową i sanitarną. Wszystkie prace są już realizowane. Trwają roboty brukarskie na chodnikach i zjazdach oraz układane są ostatnie warstwy konstrukcyjne przed wylaniem asfaltu. Powstaje już kanalizacja deszczowa i trwają prace przy zbiorniku retencyjnym – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Ul. Bliska po przebudowie ma mieć sześciometrową jezdnię i dwumetrowy chodnik. Na ten moment utrzymany zostaje tam ruch dwukierunkowy, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku, a planowane zakończenie jest wyznaczone na styczeń przyszłego roku. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.