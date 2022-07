Na Starym Mieście w Lublinie pojawią się nietypowe kamery. Potem posypią się mandaty

– Sprawa niejako trwa już od ponad 30 lat, zajmowała się tym jeszcze Rada Osiedla – mówi Michał Makowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Miasto. – Od tamtej pory ruch na Starym Mieście wzrastał, a ostatnimi czasy stało się to już na tyle nieznośne i taka liczba samochodów zaczęła przyjeżdżać na Stare Miasto, że zrobiło się to bardzo uciążliwe.

Zajmowane były te miejsca, które były przeznaczone dla mieszkańców, za które oni płacili. Pojazdy stawały też w innych miejscach do tego nie przeznaczonych, zasłaniały zabytki i uniemożliwiały turystom swobodne poruszanie i zwiedzanie.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Lublina z 2020 roku, na Stare Miasto autami mogą wjeżdżać wyłącznie ci kierowcy, którzy mają stosowny identyfikator. To pozwolenie wydawane na określony czas: mieszkańcom (maksymalnie dwa na jeden lokal), instytucjom i firmom, które prowadzą tam działalność (po jedno na podmiot, ważne wyłącznie w godzinach prowadzenia działalności), organizatorom imprez oraz wydarzeń masowych, kulturalnych i sportowych, osobom prowadzącym roboty budowlane lub remontowe oraz nowożeńcom (maksymalnie dwa). Wyjątek stanowią jedynie służby, jak policja czy straż pożarna. Wcześniej ograniczono możliwości wjazdu taksówkom, które mogą przewozić niepełnosprawnych i osoby starsze, ale nie mają już prawa do postoju.

– Do tej pory dzwoniliśmy na policję czy na Straż Miejską. Wiadomo, że są to doraźne działania. Mogą oni przyjechać i jeśli taki samochód nieuprawniony złapią na tym, że nie ma pozwolenia na wjazd, to wtedy wlepiają mandat. Jednakże z uwagi na inne działania służb porządkowych, nie ma możliwości, żeby przez cały czas mogły one zajmować się tylko Starym Miastem – tłumaczy Michał Makowski.

– W tym roku mieliśmy 52 zgłoszenia od mieszkańców w sprawie nieprawidłowego parkowania, ujawniliśmy 126 wykroczeń, nałożyliśmy 93 mandaty na kwotę 13 300 zł i udzieliliśmy 33 pouczeń – wylicza Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej. – Każdego roku jesteśmy na wjeździe do Starego Miasta, prowadzimy kontrole i staramy się to robić jak najczęściej.

Z pomocą okolicznym mieszkańcom i służbom ma przyjść „Elektroniczny system identyfikacji pojazdów oraz kontroli wjazdu na Stare Miasto w Lublinie”.

W praktyce ma to wyglądać tak, że przy wjeździe do tego obszaru na ul. Noworybnej oraz przy wyjeździe z niego na ul. Olejnej, będzie po jednej kamerze. Będą one identyfikować tablice rejestracyjne i porównywać je z tymi z bazy danych. Jeśli taki samochód nie będzie miał pozwolenia na wjazd na Stare Miasto, to jego dane trafią do służb porządkowych, a następnie właściciel otrzyma mandat.