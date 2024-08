Na Targach Lublin zapachnie kawą i czekoladą. Będzie można też porozmawiać o biznesie

Od 30 sierpnia do 1 września hala Targów Lublin zapełni się aromatami kawy, czekolady i herbaty, a także gwarem biznesowych rozmów. A to wszystko za sprawą organizowanego tam Lubelskiego Festiwalu Hobby&Biznes.

– To doskonała okazja do połączenia pasji z biznesem, zdobycia cennej wiedzy i inspiracji do rozwijania zainteresowań oraz spotkania z innymi entuzjastami i przedsiębiorcami. Misją festiwalu jest tworzenie lubelskiej przestrzeni dobrych relacji i współpracy między

przedsiębiorcami, urzędnikami i konsumentami z Polski i Świata – informują organizatorzy.

Na odwiedzających ten smaczny festiwal czeka aż 8 stref tematycznych:

Strefa Kawy, Czekolady i Herbaty – a w niej możliwość degustacji, kupienia i porozmawiania na temat herbat, kaw i czekolad. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się o technikach przygotowywania tych napojów oraz zobaczyć tradycyjną ceremonie parzenia herbaty.

A oprócz tego, w piątek odbędą się zawody Best Barista Challenge 2024!

Strefa Aktywności i Kreatywności – tu swoje miejsce znajdą w różnych dziedzinach! Od sportu przez survival, po sztukę. Będzie można także zapoznać się z ofertą zajęć dla dużych i małych.

Strefa Biznes i Odpowiedzialność – to panele dyskusyjne dla przedsiębiorców z Lubelszczyzny. Biznesmeni porozmawiają na temat odpowiedzialnego biznesu, etyki zawodowej oraz zrównoważonym rozwoju.

Strefa Design&Wellness – lokalni projektanci i manufaktury przedstawią swoje projekty oraz podzielą się poradami na temat zdrowego stylu życia.

Strefa Szachowa – turniej na 1000 osób organizowany przez Mistrza Międzynarodowego i założyciela Klubu Szachistów Cebularz Lublin – Dawida Czerwa, możliwość obejrzenia i zakupu akcesoriów dla szachistów, promocja zajęć szachowych dla dzieci i dorosłych

Strefa Kulinarna – kuchnie z różnych stron świata w jednym miejscu. Na odwiedzających czekają pokazy, warsztaty i degustacje.

Strefa Prelekcji – wykłady i prezentacje przygotowane przez różnych specjalistów. Dowiemy się na nich m.in. o zrównoważonym prowadzeniu biznesu i rozwijaniu pasji.

Strefa Imprez Towarzyszących – wydarzenia rozlokowane w całym Lublinie i okolicy, które będą świetnymi przykładami zastosowania inspiracji festiwalowych w praktyce.

Chętni do wzięcia udziału w festiwalu jako wystawcy już mogą się zapisywać. Należy się spieszyć, ponieważ obowiązuje limit miejsc. Rejestracja wystawców na Festiwal na stronie internetowej www.lubartowska77.pl

Bilety dla uczestników dostępne będą w najbliższym czasie.