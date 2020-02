Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin ws. zieleni. Pytania o wycinki drzew [relacja]

10:22

Prezydent Lublina przypomina, że na Al. Racławickich 3 drzewa mają być wycinane pod budowę jezdni, 17 pod chodniki i drogi rowerowe, a 6 w związku z budową podziemnych sieci. Przekonuje, że część drzew ocaleje, bo podczas prac wprowadzane będą zmiany. – Mamy pole manewru – zapewnia Szymczyk.

10:19

- Radna Suchanowska otrzymała spore brawa od państwa, tylko za co? – pyta Żuk. – Miasto nie jest zobowiązane do wykupu terenów zielonych – przekonuje prezydent. Dodaje, że gdyby miasto zamierzało wykupić te grunty, to przez kilkanaście lat nie byłoby w budżecie pieniędzy na inwestycję. Odnosząc się do pytań o wpływy z opłat za zezwolenia na wycięcie drzew stwierdza, że miasto nie traktuje ich jako zarobku. – Opłaty za wycinkę drzew to jedno. My najczęściej wybieraliśmy nasadzenia kompensacyjne – mówi Żuk. Zwraca uwagę na to, że wiele drzew jest wycinanych przez instytucje publiczne. – Szpital MSWiA 23 drzew, Komenda Wojewódzka Policji 93 drzew, policja pod budowę komisariatów 84 drzewa, wojsko 319, Wody Polskie 63, PKP 27, PGE Dystrybucja 23, Uniwersytet Medyczny 11.

10:11

Prezydent Krzysztof Żuk przekonuje, że przebudowa Al. Racławickich jest niezbędna. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z unijnych funduszy i ma przyznaną dotację. – Nie możemy zrezygnować z zadania – mówi Żuk i tłumaczy, że rezygnując z takiej przebudowy miasto straciłoby dotację. Przypomina, że Al. Racławickie nie mają kanalizacji deszczowej i woda spłukuje brud z Alej do Czechówki. Podkreśla ponadto, że biegnący pod Alejami gazociąg jest w kiepskim stanie. – Mówienie, żebyśmy tej inwestycji nie realizowali, to przerzucanie odpowiedzialności na naszych następców – mówi prezydent i dodaje, że z gazociągu korzystają pobliskie wspólnoty mieszkaniowe.

10:07

Radny Marcin Jakóbczyk (PiS). – Czy przebudowa Al. Racławickich jest kwestią niezbędną? Czy nie jest wystarczającą drogą podjęcie się wymiany nawierzchni? – pyta radny. Przekonuje, że chodnik wzdłuż Alej jest tak szeroki, że zmieści się tam jeszcze ścieżka rowerowa. Podkreśla, że najbardziej potrzebne mieszkańcom są drzewa na najbardziej zatłoczonym odcinku Alej między Krakowskim Przedmieściem a al. Długosza i ul. Sowińskiego.

10:03

Radnego interesują też górki czechowskie. – Czy to, co jest w tym momencie robione na terenie górek, ta wycinka, czy ona wymagała stosownego pozwolenia na usunięcie drzew, czy też nie? Czy ktokolwiek zweryfikował, że zostały wycięte te, które nie wymagały takiej zgody?

10:00

Radny Piotr Popiel (PiS) wraca do sprawy Al. Racławickich. Chce szczegółowych informacji na temat zmian w projekcie oraz informacji o planowanym sadzeniu drzew podczas przebudowy Alej. – Mieszkańcy zadali też bardzo trafne pytania, gdzie te nasadzenia miałyby trafić – przekazuje Popiel.