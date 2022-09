Naga kobieta uprawia jogę. Nowy street art w Lublinie

W sobotni poranek na terenie miasteczka akademickiego nie ma zbyt wielu przechodniów. Ale nawet ci nieliczni zatrzymywali się i robili zdjęcia widząc najnowszy street art. Autorem jest Żbik. Naga kobieta praktykująca jogę jest jego trzecią pracą stworzoną dla Lublina. Wcześniejszymi był kundelek "Gosia" z ul. Narutowicza (istnieje do tej pory) i męska głowa z kolejnym pieskiem umieszczone na ulicy Złotej (zniknęły w okolicach Nocy Kultury).

Wrocław i Amsterdam jego nagich bohaterów ogląda od lat.

– To jest trochę kwestia normalizowania nagości i może trochę odseksualizowania. Zwykle to są scenki, które pokazują zwykłe rzeczy tylko, na golasa. Staram się, żeby moi bohaterowie byli pokazywani bez podtekstu erotycznego choć wiadomo, że dla niektórych taki kontekst będzie. Pozują mi bardzo różni ludzie, czasami zupełnie obcy, czasami to moi followersi z Instagrama albo znajomi. Bohaterką poprzedniej pracy, którą niedawno umieściłem na Tamce we Wrocławiu jest dziewczyna poznana w studio tatuażu. Cały czas coś jeszcze dodaje do swojego aktu, bo interesuje ją rysowanie. Powstaje obraz w obrazie. Ona wręcz pokazuje się w towarzystwie pracy. Znajoma, która pozowała do „Spirit times” nie ma nic przeciwko temu, że trafiła do Lublina – mówi Żbik.