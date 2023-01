– Okazuje się także, że przełom 2022 i 2023 roku był wyjątkowo ciepły. Doświadczył tego każdy, ale teraz IMGW przedstawia twarde dowody. - 19,0°C to nowy rekord stycznia. Tak anormalnie wysoką temperaturę, wyższą o 0,4°C od rekordu z 1999 roku, zanotowano w Nowy Rok w Jodłowniku (pow. limanowski, woj. małopolskie). Niewiele chłodniej było na stacji synoptycznej Warszawa – Okęcie: temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrosła do 18,9°C – podają synoptycy.

Jeszcze w czwartek w całym kraju niebo ma być zakryte chmurami i niekiedy trzeba przygotować się na opady deszczu. Na północy dojdzie do tego śnieg.

­– Jeszcze dość ciepło, temperatura maksymalna od 6°C do 10°C, chłodniej na Suwalszczyźnie 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 85 km/h – przewidują synoptycy.

Coś w pogodzie zacznie się zmieniać w piątek. Wówczas na północy zacznie mocniej padać. Mowa o deszczu i śniegu. Na zachodzie nadal będzie ciepło, ale już trzeba się spodziewać zdecydowanego ochłodzenia na północnym wschodzie. – Temperatura maksymalna od 5°C do 10°C, na północnym wschodzie od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 85 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich – informuje IMGW.

O ile w piątek ma być pochmurnie, to w sobotę będzie więcej przejaśnień. Chłód ogarnie już całą Polskę. Ale mróz będzie tylko na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1°C do 6°C, na północnym wschodzie od -4°C do 0°C.

Niedziela. – Miejscami opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie nadal chłodno tu temperatura maksymalna około -3°C, w centrum cieplej około 3°C, za to najcieplej na zachodzie kraju około do 10°C.

Prognoza dla Lublina

Czwartek – opady deszczu, maksymalnie 7°C

Piątek – przelotny deszcz, minus 2°C

Prognoza dla Zamościa

Czwartek – opady deszczu, 7°C

Piątek – deszcz, minus 2°C

Prognoza dla Chełma

Czwartek – deszcz, 7°C

Piątek – przelotny deszcz, minus 2°C

Prognoza dla Puław

Czwartek – przelotny deszcz, 7,8°C

Piątek – zachmurzenie, minus 1,8°C

Prognoza dla Białej Podlaskiej

Czwartek – deszcz, 7°C

Piątek – przelotny deszcz, minus 3°C