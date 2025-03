Siła ognia. Armatohaubice K9A1 w Chełmie

Do 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej dostarczono armatohaubice K9A1. Oznacza to – jak donosi portal defence24.pl – rozpoczęcie procesu przezbrajania go z przestarzałych gąsienicowych haubic 2S1 Goździk.