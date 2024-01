Największy żłobek w Lublinie będzie jeszcze większy. Szykują projekt rozbudowy

W listopadzie ubiegłego roku miasto ogłosiło postępowanie mające wyłonić wykonawcę rozbudowy Żłobka nr 9. Oferty złożyło pięć firm. Zlecenie otrzymała pracownia San-Proj Usługi Projektowe z Przeworska na Podkarpaciu, która za swoją pracę dostanie 160 tys. zł.

– Zawarta z projektantem umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową pozwoli na przygotowanie bardzo potrzebnej miejskiej inwestycji w rozwijającej się północno-zachodniej części miasta. Znakomicie usytuowany i wyposażony Żłobek nr 9 cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, a jego rozbudowa pozwoli na niemal podwojenie liczby miejsc opieki nad maluchami w tej placówce – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Projekt, w ramach którego ma powstać więcej miejsc opieki dla dzieci do lat trzech, oprócz przebudowy oddanego do użytku w 2018 roku budynku zakłada także rozbudowę placu zabaw i zakup nowego wyposażenia. Zakres prac projektowych obejmuje m.in. przebudowę bawialni i sypialni oraz pomieszczeń pomocniczych, takich jak: szatnie, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe i socjalne. Projektant zajmie się też zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych do nowych warunków.

- Wykonawca już opracowuje wstępny projekt budowlany oraz dokumentację architektoniczną, branżową i wykonawczą. Kompletne dokumenty powstaną w ciągu 8 miesięcy. Projektant będzie również zobowiązany do prowadzenia nadzorów autorskich do końca inwestycji – informuje Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta.

Sama rozbudowa powinna zostać zrealizowana przed końcem 2026 roku, a jej koszt szacowany jest na ok. 7,9 mln zł. W ubiegłym roku miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z rządowego programu Maluch Plus. Dodatkowo 870 tys. zł ma pochodzić z budżetu państwa, a ponad 600 tys. zł – z miejskiej kasy.

Na terenie Lublina działa obecnie dziewięć żłobków, które łącznie oferują ponad 1,2 tys. miejsc dla najmłodszych. Ten przy ul. Zelwerowicza jest największy, aktualnie oferuje 210 miejsc dla dzieci w sześciu grupach wiekowych.