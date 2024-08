Nauczycieli w lubelskich szkołach na szczęście nie zabraknie

Jest to bardzo ważna i dobra informacja szczególnie dla rodziców, którzy posyłają do szkół swoje pociechy. Kuratorium oświaty uspakaja, że chociaż w prowadzonym przez nich serwisie z ofertami pracy dla nauczycieli widocznych jest 412 wakatów, nie oznacza to, że na te stanowiska nie ma już chętnych kandydatów.

- Zwracam uwagę, że informacja zawarta na naszej stronie nie może być podstawą do wnioskowania o brakach nauczycieli w szkołach, ponieważ każdy dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego ma obowiązek zgłosić do właściwego kuratora oświaty każdy przypadek zwolnienia się, czy powstania nowego stanowiska pracy dla nauczyciela, Następnie kurator ją upublicznia niezależnie od tego, czy na dane miejsce są już ewentualni kandydaci, czy nie- mówi Jolanta Misiak, dyrektor Wydziału Pragmatyki i Analiz, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Stanowisko Lubelskiego Kuratorium ma swoje odzwierciedlenie w szkołach. Chociaż czasem zdarzają się braki wśród nauczycieli to można je w łatwy sposób uzupełnić.

- Jeśli chodzi o nauczycieli to mamy braki nauczycieli od przedmiotów ścisłych. Są to nauczyciele fizyki, nauczyciele geografii, nauczyciele biologii i chemii, gdzieniegdzie matematyki. Tych nauczycieli brakuje mniej więcej od zeszłego roku. Natomiast udaje się na szczęście w ostatniej chwili znaleźć kogoś na te stanowiska. Nauczycielom te pojedyncze godziny, bo zazwyczaj jest ich około 7-8 udaje się połączyć w kilku szkołach. W Lublinie sytuacja i tak jest dużo lepsza w porównaniu do innych dużych miast w Polsce- mówi Agnieszka Szcześniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

Podobnie wygląda kwestia obsady stanowisk nauczycieli wspierających kształcenie specjalne. Tutaj również ewentualne braki są na bieżąco uzupełniane.

- Jest też czasem problem z nauczycielami wspomagającymi, współorganizującymi edukację w przypadkach uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, ponieważ jest coraz więcej dzieci, które mają takie potrzeby. Każdego roku praktycznie każda placówka poszukuje takich nauczycieli, którzy będą wspomagać, ale na szczęście coraz więcej młodych ludzi kształci się w tym kierunku, więc w ostatniej chwili zazwyczaj udaje się uzupełnić te wakaty- dodaje

Obecnie jest coraz więcej studentów psychologii, którzy chcą pracować z dziećmi w szkołach, dzięki czemu nie brakuje takiego wsparcia tym, którzy go potrzebują.