W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim już po raz czwarty zainaugurowano program „Przedszkolak w świecie dwujęzyczności”. Program ma na celu naukę języka angielskiego wśród najmłodszych, poprzez zabawę.

W poniedziałkowym szkoleniu udział wzięło 55 nauczycieli przedszkolnych z całego województwa, którzy zakwalifikowali się do programu.

– Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieliśmy zaplanowane 45 miejsc dla nauczycieli z całego województwa i rozeszły się one w bardzo krótkim czasie. Uruchomiliśmy jeszcze 10 dodatkowych miejsc przez kolejne 10 minut skończyły się, więc nas bardzo to cieszy – mówi Aneta Zwolińska, prezes fundacji Dwujęzyczny Przedszkolak. – Nauczyciele z placówek, które się zakwalifikowały do programu, zostaną przeszkoleni przez naszych metodyków, wyposażeni w materiały potrzebne do realizacji tego pilotażu. Będą wyznaczone różne zadania i po dwóch i pół miesiącach się spotkamy na uroczystym podsumowaniu i zobaczymy jakie są efekty.