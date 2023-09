Nauka w sobotę? W Lublinie to możliwe

Zwieńczenie festiwalu odbędzie się 23 września w godzinach 10 do 16, na Targach Lublin. Piknik zazwyczaj odbywał się na świeżym powietrzu, jednak w ostatnich edycjach, kiedy uczestników zaskoczył ulewny deszcz, organizatorzy postanowili przenieść imprezę do hali.

- To jest wyjątkowe wydarzenie, bo to jedyny dzień festiwalu, podczas którego wszyscy organizatorzy spotykają się w jednym miejscu. Tym razem zobaczymy się na Targach Lublin, gdzie pogoda nie popsuje nam planów. Rok i dwa lata temu piknik był zupełnie zrujnowany. Była taka ulewa, że jak wróciliśmy do domów to nie mieliśmy na sobie ani jednej suchej nitki – śmieje się dr Anna Dutkowska, główna koordynatorka Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Na pikniku pojawią się stoiska 5 lubelskich uczelni oraz Miasta Lublin, którzy są głównymi organizatorami LFN. Oprócz tego, zaproszeni zostali specjalni goście m.in. fundacja Nauka. To lubię! i Direction Earth Space, dzięki któremu elementem festiwalu było otwarte spotkanie z astronautą rezerwowym Sławoszem Uznańskim.

- Przed nami dużo warsztatów i eksperymentów naukowych, które są dla osób w każdym wieku. Będzie też scena, na której odbędą się występy interaktywne, gdzie dowiemy się np. co to jest technologia soundbeam w muzyce oraz pokazy kuchni molekularnej Oczywiście będą food trucki, wata cukrowa. Poza tym będzie koło fortuny i możliwość wygrania swojego własnego robota. No bo wiadomo, że nie może zabraknąć robotów podczas festiwalu z hasłem „Nauka dla przyszłości” – dodaje koordynatorka LFN.

Co znajdziecie na stoiskach publicznych uczelni?

Na stoisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego można wziąć udział w plastycznych warsztatach kreatywności, posłuchać o profilaktyce raka szyjki macicy i o owadach, jako przyszłościowej żywności, a także wziąć udział w quizie na temat bezpieczeństwa w sieci.

Politechnika Lubelska zaoferuje chętnym zrobienie własnej rzeźby z gliny czy wzięcie udziału w plenerze malarskim. Będzie można również zobaczyć prototypowy pojazd napędzany wodorem, łazik marsjański Orion oraz pokaz szermierki.

Na stoiku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dowiemy się, gdzie w naszym województwie można szukać bursztynu. Będzie możliwość również wziąć udział w warsztatach archeologicznych, grze filozoficznej, kreatywnych grach i zabawach, a chętni rzucą wyzwanie sztucznej inteligencji.

Na stoisku Uniwersytetu Medycznego uczestnicy zobaczą jak wyglądają tkanki narządów ssaków pod mikroskopem, wykonają reakcje chemiczne, dowiedzą się jak powstają leki z roślin i nauczą się jak udzielić pierwszej pomocy.

Przedstawiciele z Uniwersytetu Przyrodniczego opowiedzą o optyce i świetle, magicznym świecie ziół, komunikacji psów, a także zaproszą do stworzenia własnego ogródka w filiżance i odkrywania DNA zwierząt.