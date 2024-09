Nie dla wszystkich studentów wystarczy miejsc w akademikach. Ile trzeba będzie zapłacić za pokój?

Czy oferta lubelskich akademików jest wystarczająca?

Najnowsze dane GUS wskazują, że w Lublinie funkcjonuje obecnie 9 uczelni macierzystych oraz jedna filia. W mieście studiuje 58 196 osób – mniej o 3,6% w porównaniu do 2020 roku. Jak wynika z analizy serwisu GetHome.pl, w stolicy województwa lubelskiego kształci się na uczelniach wyższych 177 studentów na 1000 mieszkańców. Wyższe wartości zanotowano jedynie w trzech miastach – Poznaniu (188/1000), Katowicach (182/1000) i Rzeszowie (179/1000).

W Lublinie znajduje się aż 37 publicznych akademików – więcej jest ich tylko w Warszawie (71), Krakowie (58) i Poznaniu (41). Na jeden dom studencki przypada 1573 żaków. To najmniej spośród 10 polskich miast z największą liczbą studentów. Dla porównania w Warszawie na jeden akademik przypada aż 3358, a w Bydgoszczy 2352 studentów.

Uczelnie publiczne w Lublinie oferują w roku akademickim 2024/2025 około 5000 miejsc w domach studenckich, co pozwala zakwaterować w przybliżeniu 9% wszystkich studentów w mieście. Stanowi to nieco większy odsetek niż w Warszawie (około 6%), a mniejszy niż w Krakowie (13%). Dostępność łóżek w akademikach jest więc niewystarczająca – pomimo stosunkowo niedużej liczby studentów przypadających na dom studencki.

Ile za miejsce w domu studenckim?

Raport „Student Accommodation Report 2023” ukazuje zakres cen za wynajem miejsc w akademikach. W przypadku Lublina wynosiły one w 2023 roku od 450 zł do 1200 zł miesięcznie. W porównaniu do 2020 roku stawki wzrosły średnio o 20% – podobnie jak we Wrocławiu (20%) i Gdańsku (21%). Znacznie mniejsze wzrosty zanotowano w Warszawie (11%), a wyraźnie większe w Łodzi (29%).

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej udostępnia obecnie studentom 8 akademików i oferuje w nich około 2 000 miejsc. Na tej uczelni studiuje około 15,5 tys. osób, co pozwala zakwaterować 13% spośród nich. Ceny w roku akademickim 2024/2025 roku zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie – trzeba zapłacić od 555 zł za miejsce w pokoju 2-osobowym do 1005 zł za pokój 1-osobowy.

Politechnika Lubelska zapewnia zakwaterowanie dla 975 osób w trzech domach studenckich. Przy aktualnej liczbie 6,7 tys. studentów tej uczelni, łóżko w akademiku może otrzymać co dziesiąta osoba. Ceny nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku – student musi zapłacić 750 zł za miesięczne zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, a 1200 zł za miejsce w pokoju 1-osobowym.

Nieznacznie (o około 5%) wzrosły natomiast ceny wynajmu miejsc w akademikach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uczelnia ta udostępnia 4 domy studenckie, które zapewniają łącznie 727 łóżek. Aktualnie studiuje na KUL-u około 7600 osób – wystarczy więc miejsc dla około 9,6% studentów. Miesięczny koszt zakwaterowania wynosi od 450 zł za miejsce w pokoju 3-osobowym do 1380 zł za pokój typu studio.

Najwyższe podwyżki dotyczą zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – ceny od nowego roku akademickiego wzrosną średnio o 24%. Za miejsce w pokoju 2-osobowym trzeba zapłacić od 570 zł do 960 zł, a w 1-osobowym od 650 zł do 1300 zł. Uczelnia oferuje około 1000 miejsc dla swoich 6400 studentów. W akademiku będzie więc mogło zamieszkać 15,6% spośród nich.