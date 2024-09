Nie myślisz sztampowo i jesteś artystą? Zgłoś się Performance Platform Lublin

W dniach 28.10 – 30.10 w Galerii Labirynt w Lublinie odbędzie się Performance Platform Lublin – festiwal wykraczający poza wszelkie granice. Wydarzenie odbywa się od 2009 roku, a Galeria Labirynt daje możliwość rozwoju i zaistnienia młodym artystom.

– Performans się zmienia. Nie ma w tym nic dziwnego. Każda dziedzina sztuki, każde medium ewoluuje, tak jak zmienia się rzeczywistość nas otaczająca. Sztuka współczesna drugiej połowy dwudziestego wieku jest różna od dzisiejszej, nam współczesnej. Działania, które obecnie uważamy za normę, w przeszłości były nowatorskie i przełomowe. Zjawiska, które ekscytują nas teraz, wkrótce staną się częścią historii. Performans przyszłości nieuchronnie będzie inny od współczesnego – mówią organizatorzy festiwalu.

– To z pozoru banalne spostrzeżenie skłoniło nas do przyjęcia innej niż dotychczas formuły tegorocznego festiwalu Performance Platform Lublin. Każdy dzień będzie poświęcony innemu okresowi rozwoju gatunku – przeszłości, współczesności i przyszłości. Oczywiście, granice między tymi okresami są płynne, nie ma żadnych wyraźnych cenzur czasowych.

Z tej okazji galeria ogłasza open call, który skierowany jest do osób związanych ze sztuką mających wizję przyszłości, eksperymentujących oraz chcących wytyczać nowe ścieżki w dziedzinie performance.

– Zapraszamy Was do składania propozycji działań performatywnych, które wykraczają poza znane schematy, konwencje i kulturowe przyzwyczajenia. Poszukujemy projektów, które kwestionują aktualne granice sztuki. Jeśli Twoja propozycja nie mieści się w tradycyjnych ramach sztuki lub tworzysz coś, co wykracza poza dotychczasowe definicje performansu, ten open call jest skierowany właśnie do Ciebie – zapowiadają organizatorzy.

Zgłoszenia mogą wysyłać osoby, które nie ukończyły 30. roku życia. Należy zrobić to za pomocą formularza dostępnego na STRONIE INTERNETOWEJ do 3 października. Oprócz tego należy przygotować portfolio z wybranymi pracami (od 1 do 5) zawierające linki do dokumentacji wideo. Każdy z nich nie powinien być dłuższy niż 5 minut. Zarówno portfolio, jak i dokumentacja wideo muszą być udostępnione za pomocą linków w chmurze lub umieszczonych na serwisach internetowych typu YouTube/Vimeo.