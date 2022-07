Lublin. Niedziela z utrudnieniami dla kierowców i pasażerów kilku autobusów

Powodem będzie kolarski etap triathlonu nad Zalewem Zemborzyckim.

– Etap kolarski odbędzie się przy całkowitym zamknięciu ul. Osmolickiej. Tym samym, w godz. 8.00-13.30 dla kierowców wyznaczono objazd drogą 835 do Mętowa oraz skrócono trasę pojazdów komunikacji miejskiej – informuje Urząd Miasta.

Jak pojadą autobusy? Linie 1, 15, 21 i 37 dojadą nie dalej niż do przystanku Zalewskiego. Linia 25 zmieni przystanek końcowy, nie dotrze do Prawiednik, tylko będzie skierowana przez Janowską i Krężnicką do Zemborzyc Górnych.

– W czasie obowiązywania objazdów linie nie będą obsługiwały przystanków: Cienista 01, Roślinna 01 i 02, Poranna 01 i 02, Wykietówka 01 i 02, Prawiedniki 01 i 02, Żeglarska II 01 i 02, Osmolicka 01 i 03, Ośrodek Wrotków 01 i 02, Dąbrowa 01 i 02 – wylicza Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.