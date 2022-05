Niespodzianka budowlana przy ul. Farbiarskiej. Czy przebudowa zakończy się na czas?

To jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji w lubelskiej oświacie. Władze Lublina postanowiły zabrać ogólniakowi parter jego budynku przy ul. Farbiarskiej i przebudować go na potrzeby dwóch przedszkoli, które mają problemy lokalowe. Chodzi o przedszkole z ul. Bronowickiej oraz jedno z dwóch działających przy Dożynkowej (to, które trafiło tam z Rynku).

Dyrektorka zrezygnowała

Na nic zdały się protesty uczniów i rodziców przekonujących, że decyzja podetnie skrzydła VII LO, które zostanie tylko z pierwszym piętrem. Rada Miasta poparła przeprowadzkę przedszkoli, pozytywnie zaopiniowało ją kuratorium.

Rodzice odwołali się od decyzji kuratorium, ale również tutaj przegrali. – Minister edukacji i nauki utrzymał w mocy postanowienia wydane przez kuratora – potwierdziła radnym szefowa miejskiego Wydziału Oświaty i Wychowania, Ewa Dumkiewicz-Sprawka.

Dotychczasowa dyrektorka VII LO zrezygnowała z kierowania szkołą. Następca Małgorzaty Markowskiej ma zostać wybrany w konkursie.

Liceum tymczasowo przeniesiono na Krochmalną. Uczniowie mają wrócić na Farbiarską, gdy zakończy się tu przebudowa parteru. Budowlańcy powinni oddać obiekt latem, by od września na parterze mogły działać przedszkola, a na piętrze liceum.

Jest problem z przebudową

Pierwotnie zakładano, że prace w budynku i jego otoczeniu będą kosztować prawie 5,5 mln zł. Na tyle opiewa umowa zawarta przez Urząd Miasta z firmą Edach.

Koszty prawdopodobnie wzrosną. Wkrótce po rozpoczęciu prac okazało się, że trzeba zmienić projekt przebudowy.

– Ze względu na stwierdzoną po skuciu tynków nierówność ścian, prawdopodobnie nastąpi zmiana technologii wykonania tynków: z cementowo-wapiennych na suche z płyt gipsowo-kartonowych – informuje Monika Głazik z lubelskiego Ratusza. Umowa z wykonawcą ma być aneksowana.

W efekcie przebudowa może podrożeć. – To, czy aneks będzie uwzględniał zmianę wynagrodzenia dla wykonawcy będzie zależało od wyceny, na którą obecnie jeszcze czekamy – stwierdza Głazik. – Ze względu na bardzo niestabilną sytuację na rynku materiałów budowlanych, w tym wzrost cen w branży cementowej, trudno teraz szacować koszt poszczególnych usług. Sytuacja w zakresie cen i dostępu do samych materiałów jest bardzo dynamiczna.

Mają zdążyć na wrzesień

Ratusz zapewnia, że przebudowa powinna się zakończyć w zakładanym wcześniej terminie, bo zmiana rodzaju tynków "nie powinna wpłynąć na termin wykonania robót".

– Aktualnie trwa montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna jest wymieniana na nową, dostosowaną do obecnie obowiązujących norm i przepisów – relacjonuje Głazik.

Z kolei w ramach prac drogowych obok budynku ma powstać parking na 27 pojazdów. Będzie tu również plac zabaw zajmujący 390 mkw.