Niezapowiedziana wizyta policji w mieszkaniu 34-latka z Lublina

W sobotę policjanci złożyli mu niezapowiedzianą wizytę. W mieszkaniu zastali kompletnie zaskoczonego 34-latka. Mężczyzna na widok policjantów próbował jeszcze schować za pralkę woreczek z zawartością białego proszku. Policjanci mu to uniemożliwili.

– Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli ponad blisko 300 porcji dilerskich amfetaminy. Ponadto ujawnili niewielkie ilości marihuany – relacjonuje starszy aspirant Magdalena Krasna, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Policjanci nie podają ile wynosi porcja dilerska amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. Usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

– Mężczyzna działając w warunkach recydywy naraził się na surowszą karę – diodaje Magdalena Krasna.