Noc Kultury: O.S.T.R. W Lublinie. Kto wystąpi wcześniej?

O.S.T.R. ma Diamentową Płytę za album „Życie po śmierci”, ma też 10 platynowych i 7 złotych płyt. Zdobył pięć Fryderyków.

Debiutował w 2002 roku albumem „Masz to jak w banku”, a dziś uznawany jest za jednego z najlepszych producentów hip-hopowych w Polsce. W maju 2024 r. ukazał się jego ostatni (jak dotąd) album zatytułowany „XX”. To płyta stworzona we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Koncert O.S.T.R. poprzedzą występy laureatów i laureatek konkursu „Młody rap”.

W tym roku Noc Kultury zaplanowano na 7/8 czerwca.