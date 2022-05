Nowa droga, której nie chce wielu mieszkańców. Co jeszcze zmieni się w tych dzielnicach Lublina

Na Dziesiątej

W tej części miasta planiści zajęli się terenami (prawie 34 ha) leżącymi wzdłuż ul. Zemborzyckiej od Południowej do Świętochowskiego, ograniczonymi z tyłu ul. Zamenhofa.

Ogłoszony przez Ratusz projekt planu wyznacza przebieg nowej drogi, która ma być przedłużeniem ul. Smoluchowskiego do Abramowickiej. Ten punkt może budzić protesty, bo wielu okolicznych mieszkańców po prostu nie chce tej drogi. Tym bardziej, że docelowo ma być ona utworzyć jeden ciąg z ulicą... Zana, którą miasto chce przedłużyć do Krochmalnej (planowane skrzyżowanie w rejonie Włościańskiej) i dalej do Wyścigowej (istniejące skrzyżowanie za Lubellą). W projekcie planu wskazano też przebieg dróg dojazdowych do przyszłej zabudowy.

Na wspomnianych 34 ha Urząd Miasta wyklucza blokowiska.

– Dopuszczona w projekcie zabudowa mieszkaniowa to wyłącznie domy jednorodzinne. Dodatkowo projekt wskazuje lokalizację usług wzdłuż ul. Zemborzyckiej – podkreśla Joanna Stryczewska z lubelskiego Ratusza. W strefie usługowej znajdą się m.in. obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz szkoła kolejowa.

Niedaleko ul. Głównej

Gotowy jest również projekt planu zagospodarowania nieruchomości w rejonie ul. Kmiecej, Głównej, Deszczowej, Mgielnej, Wądolnej i Jaśminowej.

– To tereny o powierzchni około 130 ha, dla których w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2002 r. – dodaje Stryczewska. – Duża część terenów położonych pomiędzy al. Warszawską a ul. Deszczową nie jest objęta planem miejscowym.

Dokument, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Radę Miasta i stanie się obowiązującym prawem, umożliwi zabudowę jednorodzinną i usługową na terenach, które dotychczas rezerwowane były pod pola uprawne bez prawa zabudowy. – Dodatkowo projekt wyznacza tereny usługowe, w tym pod usługi publiczne i wprowadza ochronę planistyczną dla zachowania ukształtowania terenu w szczególności cennych przyrodniczo skarp i doliny rzeki Czechówki.

Można zgłaszać uwagi

Wszyscy zainteresowani przyszłością tych terenów będą mogli o niej porozmawiać z planistami Ratusza podczas publicznych dyskusji.

Termin spotkania w sprawie planu dla Dziesiątej wyznaczono na 27 czerwca (godz. 13, Ratusz, sala 2). Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić Urzędowi Miasta do 24 czerwca (planowanie@lublin.eu lub tel. 81 466 23 00).

Rozmowa o drugim ze wspomnianych planów ma się odbyć 28 czerwca (godz. 13, Ratusz, sala 2). Zgłoszenia chętnych mają być przyjmowane do 27 czerwca (planowanie@lublin.eu, tel. 81 466 23 00).

Do 14 lipca przyjmowane będą uwagi do projektów nowych planów. Można je zgłaszać mailem (planowanie@lublin.eu) lub tradycyjną pocztą (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin).

Na Botaniku i Felinie

Równocześnie Urząd Miasta zabiera się za zmianę dwóch obowiązujących już planów zagospodarowania terenów. Jedna z tych zmian ma dotyczyć niedużego (0,4 ha) obszaru na os. Botanik. Chodzi o nieruchomość leżącą między ul. Relaksową a Tarasową naprzeciw bloku przy Tarasowej 6.

Obowiązujący plan zagospodarowania określa to miejsce jako „tereny placów” z dopuszczeniem targowiska. O umożliwienie zabudowy mieszkaniowej na tym terenie wnioskowali do Ratusza deweloperzy (najpierw Interbud, później Wikana).

Urząd Miasta uznał, że „ewentualna zabudowa” tego terenu byłaby „ostatnim etapem budowy w tej części osiedla kończąc jego realizację”. Według Ratusza „wpłynie to pozytywnie na wizerunek tej części dzielnicy i komfort zamieszkiwania”.

Drugim planem, za który zabiera się Ratusz, jest ten dotyczący strefy ekonomicznej na Felinie. Zmiany mają tu objąć sześć obszarów, ułatwiając firmom inwestycję. Urząd wspomina też o ułatwieniu dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rataja.

– Wnioski do projektu zmian planów należy kierować na piśmie lub drogą elektroniczną do Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin do końca czerwca – instruuje Stryczewska. – To pierwszy i wstępny etap procedury a zebrane wnioski zostaną rozpatrzone w toku prac projektowych nad zmianą planów.