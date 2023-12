Nowa prezes dworcowej spółki. Jaka przyszłość czeka dworzec PKS?

Fotel prezesa Lubelskich Dworców pozostawał nieobsadzony od początku grudnia, kiedy zajmujący to stanowisko od początku tego roku Marek Krakowski objął funkcję dyrektora w innej marszałkowskiej instytucji, Centrum Spotkania Kultur. Zastąpił w niej Katarzynę Sienkiewicz, która w połowie listopada złożyła rezygnację.

W czwartek rada nadzorcza LD zdecydowała, że miejsce Krakowskiego zajmie jego dotychczasowa zastępczyni Anna Kusiak. – Jednocześnie rada podjęła uchwałę, wedle której zarząd będzie jednoosobowy – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego.

Anna Kusiak jest absolwentką Wydziału Prawa UMCS oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu m.in. zamówień publicznych w SGGW w Warszawie, polityki rolnej i wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej na Akademii Rolniczej w Lublinie (obecny Uniwersytet Przyrodniczy), zarządzania zasobami ludzkimi na WSPA w Lublinie. Ma także dyplom MBA zdobyty w Szkole Głównej Menedżerskiej Collegium Humanum w Warszawie. Stanowisko w Lubelskich Dworcach objęła w lutym tego roku. Wcześniej pracowała m.in. w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie, była kierowniczką tamtejszego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a następnie pełniła funkcję zastępcy dyrektora oddziału ARiMR w Lublinie. Była zatrudniona także w spółce Orlen Paliwa.

Kusiak jest działaczką PiS. Z list tej partii dwukrotnie bezskutecznie startowała w wyborach do sejmiku województwa. Także dwa razy, również bez efektu, kandydowała do Sejmu. W ostatniej próbie, w 2019 roku, zdobyła 4,4 tys. głosów.

To kolejna w ostatnich latach zmiana we władzach dworcowej spółki. Głównym zadaniem stawianym przed poprzednimi prezesami było przygotowanie planu dla terenu, na którym znajduje się dworzec autobusowy przy al. Tysiąclecia w kontekście zbliżającego się oddania do użytku wybudowanego przez miasto Dworca Lublin przy ul. Dworcowej. Wśród rozważanych scenariuszy była m.in. realizacja w tym miejscu inwestycji przez samorząd województwa (włącznie z pomysłem budowy biurowca dla Urzędu Marszałkowskiego) lub sprzedaż gruntów.

Chcieliśmy zapytać nową panią prezes o plany w tej sprawie. Zostaliśmy poproszeni o przesłanie pytań mailem. Czekamy na odpowiedź.

O przyszłość obecnego dworca w czwartek, podczas konferencji prasowej na Dworcu Lublin, przez dziennikarzy był pytany marszałek Jarosław Stawiarski. Stwierdził jedynie, że funkcja dworcowa przy al. Tysiąclecia będzie „wygaszana”. Nie chciał jednak szerzej komentować sprawy. – Żadne decyzje jeszcze nie zapadły – skwitował.