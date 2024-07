Uczelnia otworzyła nowoczesne laboratorium. Jako jedyni w Polsce mają taki system

Możliwości laboratorium są wyjątkowe. Posiada ono nowatorski i jedyny w Polsce 28-kamerowy optyczny system akwizycji ruchu firmy PhaseSpace. Pozwala on jednocześnie filmować całą grupę ludzi, a jedną z zalet jest mobilność, co umozliwia prowadzenie nagrań również poza laboratorium.

– Dzięki nowemu systemowi motion capture będziemy mogli nawiązać współpracę z kolejnymi podmiotami zarówno z branży medycznej, IT, jak i sportowcami, fizjoterapeutami czy organizacjami związanymi z kulturą – mówi dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska, kierownik Zakładu Wizji Komputerowej i Uczenia Maszynowego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.



System tworzenia zaawansowanych animacji na podstawie zarejestrowanego ruchu może być wykorzystany w filmach, grach komputerowych jak również zapisach tańca. Zastosowanie znajdzie także w ortopedii i fizjoteraii. Trenerzy dostaną możliwość analizy ruchu sportowców.

Użytkowanie skomplikowanego systemu jest bardzo proste. Człowiek zakłada kombinezon, na którym umieszczone są znaczniki LED. System kamer w podczerwieni rejestruje ich ruch. Po przetworzeniu danych, otrzymujemy trójwymiarowy obraz stanowiący doskonałe odwzorowanie naturalnych ruchów człowieka, ale zmienionego w robota.



System PhaseSpace został zakupiony dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozbudowę aparatury naukowo-badawczej pt. „Rozbudowa stanowiska akwizycji ruchu Katedry Informatyki”.

– To kolejny sukces pracowników Politechniki Lubelskiej, którzy zdobyli środki na laboratorium w ramach konkursu ministerialnego i wyposażyli je w sposób, w którym będą mogli prowadzić badania naukowe i prace komercjalizacyjne – mówił rektor prof. Zbigniew Pater. – Politechnika Lubelska w najbliższej przyszłości będzie uruchamiała kilka ważnych laboratoriów. To skutek grantów inwestycyjnych, które zakończyły się w tym roku lub projektów map drogowych, które właśnie się finalizują. Dzięki nim trafi do nas aparatura za około 30-40 mln zł, która będzie wykorzystana do tego, żeby prace badawcze, które prowadzą nasi naukowcy były bardziej dynamiczne i żebyśmy byli jeszcze bardziej dostrzegani w świecie.