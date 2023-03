Nowe liceum w Lublinie. Rekrutacja startuje 1 kwietnia

– Jesteśmy uczelnią praktyczną. Mamy wydział nauk stosowanych, to znaczy, że przywiązujemy większą wagę do metodyki i praktyki pracy nauczyciela, a w mniejszym stopniu do teorii – mówi prof. Mirosław Grewiński, rektor uczelni Korczaka. I dodaje: – Nasze szkoły – czyli szkoły podstawowe oraz licea – bazują na uniwersalnych wartościach i zasadach Janusza Korczaka.

Liceum ma powstać w dzielnicy Czuby przy ul. Radości. Szkoła posiadać będzie dwa profile: humanistyczno-artystyczny oraz przyrodniczo-ścisły. Jak podkreśla rektor w obu profilach wspólnym mianownikiem będą języki obce oraz technologia.

– W każdym z oddziałów uczyć się będzie 20 uczniów, którzy nie będą oceniani cyfrowo, a opisowo na koniec każdego semestru. Zależy nam, aby dzieci były oceniane indywidualnie – mówi Paweł Wiśniewski, dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka.

Na chwilę obecną w Polsce powstają cztery licea o podobnych profilach w: Lublinie, Katowicach, Warszawie oraz Olsztynie. Rekrutacja do lubelskiego oddziału rozpocznie się 1 kwietnia.