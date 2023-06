Nowe literki na rejestracjach. Będzie nawet "XD"

W siedmiu miastach w Polsce pojawiły się nowe wyznaczniki na tablicach rejestracyjnych pojazdów. To efekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Resort zareagował na sygnały z wydziałów komunikacji, które zgłaszały „wyczerpywanie się pojemności tablic samochodowych". Mówiąc wprost: skończyła się pula numerów dla dotychczasowych wyróżników.

W pierwszej kolejności nowe litery z pojawią się na tablicach krótkich, tzw. amerykańskich, składających się z kombinacji litery i trzech cyfr. Są to „blachy” przeznaczone do pojazdów sprowadzonych z USA. Za dwa, trzy lata, nowe wyznaczniki pojawią się także na długich tablicach.

Najweselej zrobi się w Poznaniu, gdzie w miejsce „PO” będzie wprowadzone „MO”. Starszym kierowcom nie brakuje skojarzeń z milicją obywatelską, a po stolicy Wielkopolski krążą już żarty, że przed tamtejszym wydziałem komunikacji już ustawia się kolejka chętnych do posiadania numeru… „MO 997”. W Gdańsku „GD” zastąpi popularne wśród młodzieży „XD”. Czy podobnych zmian należy spodziewać się w Lublinie?

– W naszym wydziale na razie nie brakuje kombinacji tablic rejestracyjnych. Nie przewidujemy, by w najbliższym czasie pojawiły się inne wyróżniki niż aktualnie obowiązujące „LU” – mówi Andrzej Borowski, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Lublin. Aktualnie wydawane tablice rejestracyjne w Lublinie to kombinacja liter „LU”, następnie trzy cyfry oraz dwie litery, na chwilę obecną są to RJ. W stolicy wojewodztwa zarejestrowanych jest ponad 305 tys. pojazdów, zaś miesięcznie magistrat rejestruje około 3,2 tys. pojazdów.

Plotka niesie, że w Lublinie o wyczerpaniu się „pojemności tablic rejestracyjnych” może być zastąpiona wariantem nieco innym, niż we wspomnianych 7 miastach. Mianowicie „LU” może być zastąpione przez LL, tak jak to w latach 70. ubiegłego wieku.

Nowe wyróżniki standardowych tablic rejestracyjnych:

Gdańsk – jest GD, będzie XD

Poznań – jest PY, będzie MO

Warszawa – jest WE, będzie AE

Wrocław – Jest DW, będzie VW

Katowice – jest SK, będzie IK

Kraków – jest KK, będzie JR

Rzeszów – jest RZ, będzie YZ

Nowe wyróżniki krótkich tablic rejestracyjnych (dla aut amerykańskich i sprowadzonych z Japonii):

Gdańsk – jest G, będzie X

Poznań – jest P, będzie M

Warszawa – jest W, będzie A

Wrocław – jest D, będzie V

Katowice – jest S, będzie I

Kraków – jest K, będzie J

Rzeszów – Jest R, będzie Y