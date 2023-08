Nowi dyrektorzy szkół i przedszkoli w Lublinie. Jest ich 19!

W niektórych przypadkach „nowy” nie oznacza zmiany, gdyż szkołą kierować będąc, ci którzy robili to już wcześniej. Wygrali jednak konkursy na to stanowisko.

- Nowa funkcja i przepisy, które się ciągle zmieniają się, stawiają przed nami - nowymi dyrektorami - dużo wyzwań. Trzeba zapanować nad organizacją pracy, przestawić się na nową funkcję, realizować już założone cele i wprowadzać nowe. Już pierwszym naborze w naszym przedszkolu osiągnęliśmy komplet dzieci, więc nie mieliśmy problemu z rekrutacją. Będę starała się kontynuować działania poprzedniczek i wprowadzać nowe, swoje pomysły - mówił Sylwia Książek-Szymoniak z Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 70.

Nominację na stanowiska dyrektora otrzymali:

Magdalena Broniek – Przedszkole nr 13,

Monika Wójtowicz – Przedszkole Integracyjne nr 39,

Marta Stefańczyk – Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40,

Agata Sawoniuk – Przedszkole nr 49,

Agata Zwolińska – Przedszkole nr 58,

Dorota Pawlak – Przedszkole nr 64,

Małgorzata Kozłowska – Przedszkole nr 65,

Sylwia Książek-Szymoniak – Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 70,

Ewa Jaszczewska – Przedszkole nr 78,

Magdalena Zajączkowska – Przedszkole nr 87,

Danuta Nowakowska- Bartłomiejczyk – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta,

Roman Kotarski – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II,

Katarzyna Orzeł – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja,

Beata Teter – Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza,

Joanna Kahlan – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,

Urszula Łapińska-Łubniewska – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru,

Artur Drozdowski – Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,

Barbara Sieńko – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga,

Jarosław Socha – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

- Wyzwań podczas mojej pracy na stanowisku dyrektora było wiele. Reforma oświaty w 1999 roku. 2017 rok również był trudny, gdyż likwidowaliśmy gimnazjum i trzeba było zapewnić nauczycielom pracę. Cieszy mnie to, że byliśmy szkołą ciesząca się wysokimi wynikami z egzaminów gimnazjalnych, obecnie z egzaminów ósmoklasistów. Zostawiam szkołę w dobrym stanie. To najlepsza nagroda za te wszystkie lata pracy - mówi dyrektor Adam Szymala i nowo nominowanym dyrektorom życzy dużo cierpliwości, spokoju oraz zapoznawania się z prawem oświatowym, bo w nim jest klucz do dobrego zarządzania.

– Funkcja dyrektora nie jest specjalnie wdzięczną, ponieważ mierzy się ze sporymi wyzwaniami. Ciąży na nim odpowiedzialność dotycząca bezpieczeństwa dzieci, ale również organizacyjne wymagania, np. finansowe. Dyrektorzy pracują znacznie dłużej, niż jest to ujęte w kodeksie pracy. Dziś dziękuję im za to, że zdecydowali się tą funkcję pełnić, gdyż ilość zmian jakie zachodzą w oświacie wymagają permanentnego ich wprowadzania. Zarówno w zakresie formalnym dot. prawa oświatowego jak również związanego z ramami nauczania – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina i podkreśla, że wszyscy dyrektorzy mają wsparcie w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta, jak również w kierownictwie ratusza. –Wszystkie trudne decyzje będziemy podejmować razem, bowiem wszyscy razem ponosimy odpowiedzialność za sprawność i skuteczność uczenia naszej młodzieży - podsumowuje prezydent.

Dotychczasowi dyrektorzy, kończący z dniem 31 sierpnia 2023 roku pracę to:

Jolanta Zabłuda, przez 40 lat była zatrudniona na stanowisku nauczyciela oraz przez 5 lat zajmowała stanowisko wicedyrektora Przedszkola nr 13 w Lublinie. Od 16 lat zajmowała stanowisko dyrektora: w latach 2007 – 2015 Przedszkola nr 6 w Lublinie, a od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 28 sierpnia 2023 r. Przedszkola nr 87 w Lublinie.

Ewa Falisiewicz, przez 44 lata była zatrudniona na stanowisku nauczyciela, przez 28 zajmowała stanowisko wicedyrektora Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie, od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2023 r. sprawowała stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie.

Adam Szymala, 40 lat zatrudniony na stanowisku nauczyciela, od 24 lat zajmował stanowisko dyrektora przez 18 lat Gimnazjum nr 15 w Lublinie i 6 lat stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Lucyna Mądra, przez 34 lata była zatrudniona na stanowisku nauczyciela, przez okres 10 lat zajmowała stanowisko dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie.

Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymali również dyrektorzy, którzy z 31 sierpnia kończą kadencję i od 1 września. będą kontynuować pracę oświatową na stanowisku nauczyciela. Są to: