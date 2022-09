Nowi w lubelskiej policji. Czeka jeszcze ponad 70 wolnych miejsc pracy

Lubelska policja ma 30 nowych funkcjonariuszy: 21 mężczyzn i 9 kobiet. Dzisiaj złożyli ślubowanie.

– To już czwarty nabór do służby w tym roku. Nowoprzyjęci do lubelskiej policji funkcjonariusze zostali spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów: test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty zyskiwali za posiadane kwalifikacje – wylicza sierżant sztabowy Małgorzata Skowrońska z KWP Lublin.

Zaczną służbę w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Puławach, Krasnymstawie, Hrubieszowie, Lubartowie i Łęcznej.

Posterunkowy Łukasz Rękas został przydzielony do wydziału konwojowego w Lublinie. – Zawsze marzyłem by być policjantem i to marzenie się właśnie spełnia – mówi. Wcześniej służył w OSP. – Nie mam tradycji policyjnych. Jako strażak pomagałem ludziom, byłem też w wojsku. Zawsze podziwiałem policję. Rozumiem też, że założenie munduru to jednak odpowiedzialność.

Przysięgę złożyła także Katarzyna Szewczyk. – To zawód godny zaufania, stabilna praca i można służyć ojczyźnie – mówi. Ma za sobą klasę mundurową i studia z zakresu administracji. Teraz będzie patrolować ulice. – Zaczynam w rodzinie tradycję mundurową – dodaje.

Ale lada moment policjantów może zacząć brakować. Mundurowe związki zawodowe domagają się od rządu podwyżek w wysokości inflacji (obecnie to 16 proc., ale zdaniem ekonomistów do końca roku ten wskaźnik wzrośnie).

Problemem są też policjanci, którzy lada dzień mogą odejść na emeryturę. W przyszłym roku emerytury mają być rewaloryzowane dwa razy. Według rządowych zapowiedzi stanie się to w marcu i wrześniu.

– Jasne jest dla nas, że chodzi o głosy emerytów w przyszłorocznych wyborach do parlamentu. Ktoś jednak nie przemyślał, jakie niesie to konsekwencje dla wszystkich służb mundurowych. A są takie, że wielu z nas będzie się po prostu opłacało przejść na emeryturę – alarmuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.

Związkowcy szacują, że emeryturę wybierze 20 tys. policjantów ze 100 tys. obecnie na służbie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki mówi nam, że w lubelskim garnizonie wniosków emerytalnych jeszcze nie ma.

– Podania zazwyczaj wpływają na miesiąc przed ewentualnym odejściem. Natomiast robimy rozpoznanie i wynika z niego, że skala odejść na emeryturę będzie taka jak corocznie. Nie ma informacji, żeby były jakieś masowe odejścia – mówi szef lubelskiej policji.

Trzeba dodać, że lubelski garnizon zawsze był tym, który miał najmniejsze braki kadrowe. Na koniec 2021 r. było tylko 17 wakatów. Teraz jest 71.

­– Ale wynika to z tego, że nasz garnizon pozyskał 65 nowych etatów – tłumaczy komendant. – Na koniec ubiegłego roku mieliśmy wszystkich 4966 a teraz 5031. W tym roku chcemy wypełnić te 71 etatów i liczmy, że stan zostanie wyzerowany – dodaje.

Jeszcze w 2021 r. początkujący policjanci zarabiali 3600-3900 złotych netto. W styczniu dostali średnio 500 zł podwyżki.