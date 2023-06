Nowy mural w Lublinie. Ma się powiększać [zdjęcia]

Niemal dokładnie cztery lata temu ul. Kalinowszczyzna była jednym wielkim pobojowiskiem, bo trwała modernizacja drogi, chodników, miejsc postojowych, wycinano drzewa. W ramach przebudowy wyremontowano także mur oporowy biegnący po obu stronach drogi, w rejonie ul. Floriańskiej i Białkowskiej Góry. Jeszcze do niedawna był jednolicie szary. Teraz po jednej stronie, powstał na nim mural. Uwagę zwracają postacie na wózkach.

- Celem naszej fundacji jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych ale także uświadamianie społeczeństwu, że niepełnosprawność to tylko cecha. Osoba z niepełnosprawnością ruchową jest inteligentnym i wrażliwym człowiekiem jak inni. Pomysł na mural pojawił się jakieś dwa lata temu. Chodziło o rzecz ładną wizualnie, która przy okazji spełni funkcję edukacyjną. Chcemy, by społeczeństwo okazywało zrozumienie, tolerancję i integrowało się z osobami, które wymagają wspomagania przy poruszaniu – mówi Rafał Kowalski, prezes fundacji Pomocy i Wsparcia Thera i właściciel Centrum Wózków Inwalidzkich, który dodaje, że praca na murze przy ul. Kalinowszczyzna nie jest reklamą jego firmy i jej nazwa może w ogóle nie padać w tym kontekście.

Fundacja powstała rok temu by między innymi tworzyć i rozwijać warunki do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych niepełnosprawnością, zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu oraz budować w społeczeństwie świadomość na temat niepełnosprawności.

- Projekt muralu powstał po rozmowach z Rafałem Kowalskim. Na pięciu modułach muru pokazujemy wszystkie typy postaci osób poruszających się na wózkach w różnych codziennych sytuacjach. Powstało pięć ilustracji, każda na inny temat. Chcieliśmy odczarować niepełnosprawnego poruszającego się na wózku, bo te osoby świetnie sobie radzą i żadna aktywność nie jest dla nich straszna – mówi Michał Ćwiek z Mocno, multidyscyplinarnego studia kreatywnego.

Studio Mocno realizowało mural, który jest już gotowy. W planach jest jego rozbudowanie, tak by stał się największym w Polsce muralem poświęconym osobom niepełnosprawnym. Realizacja pomysłu uzależniona jest od pozyskania sponsorów.

Rafał Kowalski wspomina, że trafił do środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową kilkanaście lat temu, gdy poszedł do pierwszej pracy jako magister fizjoterapii. Wówczas zobaczył jak bardzo świat jest niedostosowany do ich potrzeb i ile tworzy barier. Od tamtego czasu działa na rzecz aktywizacji. I pokazuje, że osoba z niepełnosprawnością ruchową, często nazywana inwalidą, bo jeździ na inwalidzkim wózku, wcale nie jest kimś niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Często prowadzi życie aktywniejsze niż reszta społeczeństwa.

Mural został zrealizowany, bo pomysłodawcy udało się zdobyć farby od sponsora, firmy Luvi z Lubartowa a studio Mocno wsparło inicjatywę realizując ją za najniższą możliwą cenę.

To także efekt pierwszego pikniku, który fundacja Thera organizowała w zeszłym roku. Wydarzenie miało na celu integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi mieszkańcami.