O bliskości, o poszukiwaniu, o obojętności. Przestrzenie Sztuki w CK w Lublinie

Znamy już propozycje CK na grudzień, które zostaną pokazane w ramach przestrzeni sztuki. To specjalny projekt ministerialny, dzięki któremu widzowie otrzymają możliwość spotkania z tańcem.

Teatr Nowszy: Blisko / chor. Tomasz Ciesielski

3.12, godz. 18:00 / Sala Widowiskowa / bilety: 15/25 zł

Bliskość drugiego człowieka ma ogromny wpływ na nasze życie. Zbyt duże zbliżenie się może być przejawem agresji, a zbyt małe oznaką chłodu i braku troski.

Nigdy jednak nie pozostajemy obojętni wobec bliskości drugiego człowieka, bez względu na to, jaka ona jest. Spektakl to poszukiwanie różnych jakości bliskości, które kształtują się formowane przez indywidualne potrzeby, ale też konkretny moment, w którym zbliżamy się do kogoś. Właśnie czas – mierzony w spektaklu przez wahadło i powiązaną z jego ruchem muzykę – jest kluczowym narzędziem, które kształtuje choreografię i osadzone w niej relacje pomiędzy performerami.

Każdy z nich kreuje na scenie inne doświadczenie bliskości lub jej poszukiwania. Przyglądają się sobie, a ich działania krzyżują się wytwarzając nowe konteksty, szanse i wyzwania w zbliżeniu się do drugiej osoby. Pomiędzy nimi cały czas obecne jest wahadło ze swoją zwierciadlaną powierzchnią, w której przeglądają się tak wykonawcy jak i widownia. Stalowa kula – wahadło Foucaulta – jest także symbolem nieubłaganego upływu czasu, który wykrzywia się naginany przez przestrzeń. W podobny sposób kula pozwala na scenie pracować z czasowością działania, byciem we wspólnym rytmie, który warunkuje tempo i dynamikę zbliżeń między ludźmi lub bycia we własnej mantrze. Interakcja z kulą i poprzez kulę z partnerami na scenie jest kontekstem pozwalającym eksplorować, jak bliskość koreluje się z czasem.

Wykorzystanie kuli będzie rozwinięciem poszukiwań rozpoczętych w monodramie Martyny Jagodyńskiej pt. „e – obecność” w choreografii Ciesielskiego.

Choreografia w ścisłej współpracy z tancerzami: Tomasz Ciesielski

Taniec: Natalia Kladziwa, Paweł Urbanowicz, Katarzyna Leszek, Radosław Lis

Muzyka: Kuba Pałys

Reżyseria światła: Radosław Lis

Kostiumy: Nikola Fedak

Produkcja i koordynacja: Joanna Stasina

Produkcja: Fundacja Nowszego Teatru / Teatr Nowszy

Koprodukcja: Kieleckie Teatr Tańca

Współorganizator: Lubelski Teatr Tańca

Granica, chor. Justyna Ćwiklińska

5, 6, 8.12, godz. 11:00 i 13:00 / Sala Widowiskowa / wstęp wolny/zapisy: taniec@ck.lublin.pl

Projekt składa się ze spektaklu tanecznego poprzedzonego wykładem poprowadzonym przez lekarza psychiatrę na temat depresji, zaburzeń osobowości oraz sposobów, w jaki młodzież może zgłosić się po pomoc.

„Granica” to spektakl zbudowany na gruncie teatru tańca. Jest to specyficzna forma spektaklu tanecznego, będącego symbiozą tańca współczesnego i metod teatralnych.

Problemem, z którym mierzy się spektakl jest pograniczne zaburzenie osobowości, inaczej zwane osobowością borderline. Zaburzenie to charakteryzuje się wahaniami nastroju, napadami intensywnego gniewu, niestabilnym obrazem siebie oraz chronicznym poczuciem pustki.

Spektakl dodatkowo zostaje poprzedzony krótkim wykładem poprowadzonym przez psychologa na temat problemów związanych z depresją, zaburzeniami osobowości oraz wskazaniem miejsc i sposobów ich rozwiązywania.

„Granica” czerpie inspirację z unikatowego i ponadczasowego dzieła tańca klasycznego jakim jest „Jezioro Łabędzie”. Muzyka wykorzystana w spektaklu to oryginalne utwory Piotra Czajkowskiego, jak również ich współczesne aranżacje w elektronicznej formie.

Historia kobiety zamienionej w łabędzia to opowieść o ludziach potrzebujących obrony, poszukujących swojego miejsca w świecie. Operowa baśń zostaje sprowadzona do codziennego życia każdego młodego człowieka, zagubionego w labiryncie własnych myśli oraz często przytłoczonego wewnętrznymi sprzecznościami.

Projekt skierowany jest do młodzieży licealnej oraz starszych klas szkoły podstawowej.

projekt: Emilia Osińska-Marczak;

choreografia Justyna Ćwiklińska;

taniec: zespół szkoły tańca CHASSEMI: Inga Gajewska, Agata Jonasz, Natasza Marczak, Marina Sato;

tekst: fragmenty książki „Uratuj mnie”, R.Reiland, Monika Adamczyk;

lektor: Monika Adamczyk;

wykład: dr Justyna Rynkiewicz;

muzyka: P. Czajkowski - Jezioro Łabędzie - Introdukcja, E.Tunakan, P.Pulsinger - Finale Grande, P. Czajkowski - Taniec Małych Łabędzi, Tyler Stone - remix, The Agonist - Swan Lake

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.