Cyfrowe bliźniaki i aplikacja pomogą pacjentom

Gabi i Miki to wirtualni pacjenci chorzy na cukrzycę typu 1. Dzięki nim osoby chore oraz ich opiekunowie mogą bezpiecznie wykonywać codzienne czynności związane z terapią, takie jak pomiar poziomu cukru, podawanie insuliny czy komponowanie po-siłków.

Cyfrowe bliźniaki pozwolą poznać konsekwencję podejmowanych działań, jeszcze przed ich wprowadzeniem w życie.

A dzięki aplikacji do rehabilitacji mowy dla osób dorosłych po uszkodzeniu mózgu, pacjenci i ich rodziny mogą korzystać z tradycyjnych ćwiczeń terapeutycznych w formie cyfrowej.

Interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych umożliwia wygodne wykonywanie ćwiczeń w dowolnym czasie, co jest szcze-gólnie istotne, biorąc pod uwagę zmienność chęci i możliwości pacjentów w trakcie procesu rehabilitacji.

Jak te rozwiązania działają w praktyce i jak mogą pomóc? To będzie można sprawdzić podczas Pikniku Integracyjnego w ramach Lubelskich Dni Integracji.

Kiedy? W środę, 15 maja, w godzinach 12-16 na placu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uczelnie i organizacje po-zarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością rozstawią swoje stoiska.