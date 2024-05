Studencka Wiosna Teatralna to ogólnopolski festiwal teatrów studenckich, który cyklicznie odbywa się w ACKiM UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Wydarzenie to ma wieloletnią tradycję – już w latach 1966-1974 w murach Instytucji pasjonaci teatru mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie. Hasłem tegorocznego Festiwalu są "Pre-teksty". W teatrze złuda, pozór i niejednoznaczność są nieodłączną częścią gry, tworzącą przestrzeń do komunikacji i poszukiwania tego, co uniwersalne. Pretekst pozwala odkrywać głębsze warstwy kulturowych motywów i wątków, stanowiąc zarazem nieodzowny element sztuki, który pomaga odnaleźć wspólne punkty z widzami.

Tegoroczna edycja Festiwalu stwarza doskonałą okazję do wytyczenia nowych dróg i przełamania utartych schematów, zachęcając młodych artystów do wyrażania własnej wizji świata i formułowania aktualnych problemów. Studencka Wiosna Teatralna to nie tylko festiwal, to również uczta dla duszy i zmysłów, a także czas spotkań oraz wymiany myśli. W tym roku obejrzymy dziewięć sztuk teatralnych:



22 maja – środa

15:00 – 16:00 – „Pocałunek łez” (Teatr Fatum, ACKiM UMCS Chatka Żaka z Lublina),

16:30 – 17:30 – „Inkryminacja” (Teatr Imperialny, ACKiM UMCS Chatka Żaka w Lublinie),

18:00 – 19:00 – „Legenda o Karmazynie” (Teatr Studencki UMK "Antrakt", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

19:00 – 20.30 – Omówienie spektakli (Sala Widowiskowa).

20.30 – Klub festiwalowy w Chatka Café.

23 maja – czwartek

11:30 – 13:30 – Warsztaty teatralne

15:00 – 16:00 – „Polskie Wesele” (Kabaret - Naturalni z Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie),

16:30 – 17:15 – „Paperweights” (Villainarium, Uniwersytet Gdański),

17:30 – 18:30 – „Ciepła dłoń, która ściera szron” (Teatr Nie Ma - Grupa NieObecni z Uniwersytetu Szczecińskiego),

18:45 – 19:15 – Wernisaż wystawy Pre-teksty w Galerii Głównej

19:30 – 20.15 –„Odys płaczący” (Teatr ITP. z KUL w Lublinie),

20.15 – 21.15 – Omówienie spektakli w Sali Widowiskowej

21:15 – Klub festiwalowy w Chatka Café.

24 maja – piątek

10:30 – 12:30 – Warsztaty teatralne

14:00 – 15:00 – „Białe noce” (Teatr Scena Główna Handlowa w Warszawie działający przy Szkole Głównej Handlowej),

15:20 – 16:20 – „Próby - nadzieja umiera ostatnia” (Teatr Politechniki Warszawskiej),

16:20 – 17:00 – Omówienie spektakli I Mała Sala Widowiskowa

17:15 – 18.45 – Warsztaty Impro I Foyer Sali Widowiskowej

19:00 – Ogłoszenie werdyktu Jury w Sali Widowiskowej

WSTĘP WOLNY!