„Obyś cudze dzieci uczył”. Brakuje nauczycieli

Według najnowszych wyliczeń liczba wakatów w kraju wynosi już blisko 25 tysięcy. Na Lubelszczyźnie brakuje 923 nauczycieli (stan na 25 lipca).

W naszym regionie największe zapotrzebowanie jest – podobnie jak w innych województwach – na pedagogów (164 wakaty), psychologów (161) i nauczycieli przedmiotów zawodowych (75) oraz nauczania wczesnoszkolnego (60).

Poszukiwani są także nauczyciele matematyki (39), języka angielskiego (34), fizyki (34), chemii (24) i nawet muzyki (17). Kuratorium Oświaty w Lublinie uspokaja, że w szkołach trwa ruch kadrowy.

– Nie możemy podać ile i czy brakuje nauczycieli, bo w szkołach do 31 sierpnia trwa ruch służbowy. Jednym nauczycielom kończą się umowy, inni przechodzą na emeryturę. Są wywieszone ogłoszenia o tym, że w szkole są wolne etaty, a u dyrektora danej placówki leży na biurku kilka podań o pracę. Tego system nie widzi – mówi Jolanta Misiak, dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Lublinie.

– Dopiero na początku roku szkolnego, gdy wszystkie dane zostaną wprowadzone do systemu, będzie wiadomo, czy dyrektorzy mają wakaty – dodaje. Według lubelskiego Kuratorium Oświaty dane serwisu „Dealerzy wiedzy” nie odzwierciedlają faktycznego stanu. Informacje o tym, że dane na stronach internetowych kuratoriów mogą nie pokazywać aktualnego zapotrzebowania potwierdza też jedna z dyrektorek ze szkoły podstawowej w Lublinie.

– W systemie jest, że potrzebuję chemika na dwie godziny, a nauczyciela już mam. Dopóki jednak nie znajdzie się on pod koniec sierpnia w arkuszu i ta informacja nie trafi do kuratorium, wciąż na stronie będzie widać to wolne miejsce – dodaje pani dyrektor. Serwis „Dealerzy wiedzy” na bieżąco pobiera dane o ofertach pracy ze stron wszystkich 16 wojewódzkich kuratoriów oświaty i publikuje je w internecie.

GDZIE I JAKICH NAUCZYCIELI BRAKUJE NAJWIĘCEJ?

W kraju najbardziej poszukiwani są nauczyciele w województwie mazowieckim (4602), małopolskim (3236) i śląskim (2662). Brakuje głównie: pedagogów – 3608 wakatów (w tym pedagogów specjalnych – 1628 wakatów), nauczycieli wychowania przedszkolnego – 3309, psychologów – 3197 wakatów. Dalej plasują się nauczyciele języka angielskiego (1422 wakaty), przedmiotów zawodowych (1174) i matematyki (1171).