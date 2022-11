Nowy cmentarz komunalny w Lublinie. Ratusz od nowa szuka projektanta

O 25-latku, który ukradł tramwaj i woził pasażerów. "Zapewniał, że nie ćpa"

25-letni Adam wsiadł nocą do tramwaju i przez 45 minut prowadził go po aglomeracji Śląskiej, zabierając z przystanków pasażerów. Zdaniem matki Adama, złapanie go i osadzenie na oddziale psychiatrycznym aresztu to szansa, by wreszcie podjął leczenie odwykowe, którego dotąd odmawiał.