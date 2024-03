Odbierali pieniądze od oszukanych. Wcześniej dzwonił "policjant"

Dwaj pozostali mężczyźni, mieszkańcy Mazowsza wpadli w zeszłym tygodniu, gdy do komendy miejskiej zaczęły spływać sygnały o wzmożonej działalności oszustów.

- Funkcjonariusze po kilku godzinach namierzyli przestępców i zaplanowali dynamiczne zatrzymanie samochodu, którym się poruszali. Brali w nim udział policjanci z „mienia” wywiadowcy oraz mundurowi z drogówki. Skoordynowane działania pozwoliły zatrzymać 2 mężczyzn w wieku 23 i 33 lat. Sprawcy mieli przy sobie pieniądze z przestępstw. Jak się okazało, tego dnia dokonali dwóch oszustw. Ich łupem padło około 33 tysięcy złotych - relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Całej trójce przedstawiono zarzuty. Będą odpowiadać za oszustwa. Przyznali się do winy, ale nie chcieli składać żadnych wyjaśnień. Policjanci pracują nad tym, by ustalić jeszcze inne osoby biorące udział w przestępczym procederze, m.in. zleceniodawców, którzy wysyłali do ofiar "odbieraczy".

- Sprawy są rozwojowe. Analizujemy teraz także inne sprawy z terenu Polski - zdradza Gołębiowski.

Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Przypomnijmy, że wczoraj policja informowała o zatrzymaniu 29-letniej mieszkanki Lublina, która również "specjalizowała się" w oszustwach na podobnych zasadach i przychodziła odbierać pieniądze. Jak nam powiedział Gołębiowski, ta kobieta działała w grupie, która z zatrzymanymi trzema mężczyznami nie miała żadnego związku.