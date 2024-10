Odwiedź schronisko i znajdź przyjaciela na lata

Dzień otwarty w schronisku odbywa się z okazji Światowego Dnia Zwierząt.

– Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lublina na Dzień Otwarty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Podopieczni lubelskiej placówki czekają na nowe domy i nowe przyjaźnie, są spragnieni stałej obecności ludzi, spacerów czy zabaw. Nasza niedzielna wizyta w schronisku będzie dla tych zwierzaków wspaniałym prezentem z okazji ich święta – mówi Joanna Jaroszuk-Oniszko, zastępczyni dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do godziny 16 w siedzibie schroniska przy ulicy Metalurgicznej 5. podczas wydarzenia będzie można poznać podopiecznych, porozmawiać z wolontariuszami i pracownikami o odpowiedzialnej adopcji, podróży z czworonogiem oraz jak wpływa na czworonogi ograniczenie ruchu. Oprócz tego, zaplanowano koncert i przedstawienie teatralno-muzyczne z udziałem podopiecznego Schroniska. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce, malowanie twarzy, fotobudkę oraz grę terenową. Odbędzie się także kiermasz produktów regionalnych.

Aktualnie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przebywają 332 zwierzęta, w tym 125 psów, 116 kotów i 91 zwierząt egzotycznych.

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest 4 października i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października. Został on ustanowiony w 1931 roku na ekologicznej konwencji we Florencji. W Polsce obchody Dnia Zwierząt odbywają się od 1993 roku.