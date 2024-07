W Lublinie zapłonął olimpijski ogień. Czas na sportową rywalizację

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to największe krajowe zawody sportowe, które odbywają się w bloku sportów zimowych, letnich i halowych. Stanowią one Mistrzostwa Polski w poszczególnych sportach w kategorii juniora młodszego w wieku od 13 – 17 lat.

Tegoroczne zawody po raz pierwszy w historii olimpiady w sportach letnich odbędzie się w województwie lubelskim. Dotychczas Lubelszczyzna gościła to prestiżowe wydarzenie w sportach halowych w 1999, 2005 i w 2020 roku oraz w biegach przełajowych w 1999 i 2009 roku.



Zawody odbywają się od 20 czerwca do 29 sierpnia, udział w nich weźmie około 6000 uczestników w tym: ok. 4300 zawodników i zawodniczek, ok. 913 trenerów, 557 sędziów i 56 delegatów oraz przedstawicieli Polskich Związków Sportowych.

Mistrzowie Polski wyłonieni podczas finału OOM będą mieli szansę na zakwalifikowanie się do kadr narodowych, a przez to uzyskają szansę występu w młodzieżowych reprezentacjach Polski na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.



Tegoroczne finały XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich rozegrane zostaną w 21 dyscyplinach sportowych na terenie województwa lubelskiego a czternaście dyscyplin poza jego granicami.



GOSPODARZE OOM w województwie lubelskim (14 dyscyplin):

-Bełżyce – piłka nożna M,

-Biała Podlaska – siatkówka plażowa M,

-Biłgoraj – podnoszenie ciężarów,

-Kraśnik – koszykówka 3x3 M, pięciobój nowoczesny, triathlon

-Lublin – kolarstwo BMX, kolarstwo MTB, lekkoatletyka, pływanie, pływanie

artystyczne, piłka wodna, rugby,

-Poniatowa – piłka nożna M,

-Powiat Kraśnicki – kolarstwo szosowe

-Pólko – jeździectwo skoki, jeździectwo ujeżdżenie,

Szczebrzeszyn – piłka nożna K

-Tomaszów Lubelski – piłka nożna K

-Świdnik – siatkówka plażowa K

-Zamość – koszykówka 3x3 K, łucznictwo, piłka ręczna plażowa K i M, tenis.



GOSPODARZE OOM poza województwem lubelskim:

-Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie) – strzelectwo sportowe,

- Bytom (śląskie) – wspinaczka sportowa,

Drzewica (łódzkie) – kajakarstwo slalomowe

-Dziwnów (zachodniopomorskie) – żeglarstwo,

- Gąsawa (kujawsko-pomorskie) – hokej na trawie K i M,

-Kalinowo k/Niesulic (lubuskie) – golf K i M,

-Kruszwica (kujawsko-pomorskie) – wioślarstwo

-Łódź (łódzkie) – skoki do wody

-Poznań (wielkopolskie) – kajakarstwo klasyczne,

-Pruszków (mazowieckie) – kolarstwo torowe,

-Strzegom (dolnośląskie) – jeździectwo WKKW.



Zmagania zawodników zakończą się 29 sierpnia rywalizacją w żeglarstwie w Dziwnowie.