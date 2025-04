Powrót słonecznej, wiosennej pogody okazał się idealnym momentem na otwarcie Ogrodu Botanicznego UMCS. Po zimowej przerwie jest on już dostępny dla zwiedzających, a tych dzisiaj (13.04) rzeczywiście nie brakowało. Inauguracja sezonu została połączona z wernisażem wystawy malarstwa akwarelowego Artura Przybysza „Cztery pory roku - od świtu do zmierzchu” w Dworku Kościuszki.

– Ten rok jest dla nas ważny, ponieważ obchodzimy jubileusz 60-lecia utworzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Sławinku. Wystawa prac naszego lubelskiego artysty jest pierwszym wydarzeniem w ramach obchodów tego jubileuszu – mówi dyrekcja tego miejsca.

Już teraz wiemy, że w nadchodzących miesiącach nie zabraknie atrakcji dla zwiedzających. Botanik przygotował bogaty program wydarzeń, łączący edukację przyrodniczą, sztukę oraz aktywność fizyczną. Dla miłośników przyrody zaplanowano tematyczne spacery z przewodnikami, m.in. „Spacer przez Ogród w rozkwicie” (4 maja) oraz „Geograficzna podróż po świecie roślin” (1 czerwca). Rodziny z dziećmi mogą wziąć udział w Letniej Akademii Młodego Przyrodnika, oferującej całodzienne warsztaty tematyczne w trzech edycjach. Jak co roku Ogród Botaniczny włączy się również w Narodowe Czytanie, które tym razem będzie poświęcone twórczości Jana Kochanowskiego.

Ogród jest dostępny do zwiedzania dla gości indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W kwietniu od godziny 9:00 do 19:00, a w kolejnych, letnich miesiącach do godziny 20. Zdaniem osób, które opiekują się tym miejscem, każda pora roku może tutaj zachwycić – znajdziemy tu tysiące gatunków kwiatów i krzewów, także tych egzotycznych. Chociażby teraz, teren w pobliżu Dworku Kościuszków przemienia się w lazurowy łan kwiatów cebulicy syberyjskiej (Scilla siberica Andrews).